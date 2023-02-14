2023竹市首場徵才活動16日登場　40家廠商釋1700職缺

▲2023竹市首場徵才活動海報。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023新竹市首場公辦徵才活動，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心與新竹科學園區管理局合作辦理「2023開薪就業 迎向幸福」徵才活動，2月16日將於科管局尼尼生活館登場，計40家廠商參與，提供1700名職缺。新竹市長高虹安歡迎有轉職或求職需求的市民朋友們把握機會參加，尋找心目中理想的工作。

高虹安表示，求職防騙很重要，參加公辦的聯合徵才活動是非常安全的求職管道，也可以了解合理的工作條件、薪資水平。此次徵才活動共計40家廠商參與，提供1700個職缺，職缺電子書已上網，建議民眾先行詳閱了解工作內容及薪資條件、鎖定有興趣的職缺做好十足準備，提高媒合成功的機率。

勞工處長黃錦源說明，為讓民眾能於農曆年後，找到一份好工作，新竹就業中心特地舉辦本場徵才活動，參與廠商包含力積電、台亞半導體、宜特科技、啟碁科技、頎邦科技、環球晶圓、昇陽國際半導體等30家科技廠商以及雲雀國際、饗賓餐旅、微笑單車等10家服務業廠商，職缺多元。職缺內容條件有不限科系、無經驗可、薪資上看6萬元，歡迎民眾踴躍參與。

勞工處提醒，2月16日徵才活動，時間自上午10時起至下午3時止，地點在科管局尼尼生活館（新竹市新安路2-1號），因屬室內場所，請參加民眾全程配戴口罩。職缺電子書已上網(http://jobs.ehosting.com.tw/hsinchu/1120216/mobile/index.html#p=1)，詳洽新竹就業中心（03）5343011。