美前防長建議役期延長、男女皆兵照單全收？　邱國正：絕對沒有

▲行政院院長陳建仁、國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國前國防部長馬克艾斯培（Mark Esper）去年率團訪台時，曾公開呼籲蔡英文，應徹底改善台灣兵役制度，包括國防軍備提升、延長役期至1年、實施男女常備役。有藍營立委質疑，蔡政府是否對艾斯培意見照單全收、下一步是否男女皆兵？對此，國防部長7日邱國正回應，並沒有因為他講了就照辦、絕對沒有。

行政院長陳建仁7日率部會首長至立院備詢，對於近期全動法爭議，國民黨立委李德維質疑，這是誰下令修正？總統府還是國安會？而艾斯培曾提出兵役延長、國防軍備提升、不對稱作戰能力等等意見，蔡政府都照做，現在最後一點就是不分男女全民皆兵，蔡政府接受這樣的建議嗎？

對此，邱國正回應，並沒有因為他講了就照辦、絕對沒有。而全動法110年因為要成立全動署，當時黨團協商附帶決議是1年以內要對相關法案修訂，所以才做通盤檢討、得到這個結果。

外交部長吳釗燮也補充，艾斯培已經卸任，他沒有任何行政上的權力，他來台灣看到需要加強的地方，那四點只是他的建議。

陳建仁表示，我國一定要加強國防、備戰才能避戰，政府責無旁貸，也會採納各界建議，國防政策實際上是政府每個部會大家努力的，增強國防是最大方向。