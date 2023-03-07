陳建仁：企業必須照顧員工　呼籲工商團體為勞工加薪

▲行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）於立院院會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

長期關注勞動議題的民進黨立委郭國文7日質詢時呼籲，高通膨、高物價、低薪資的痛苦已經非常久了，行政院長陳建仁應該給勞工更多努力，要求工商團體為勞工加薪。陳揆允諾說，有工商團體來見自己的時候，一定會要求他們幫員工加薪，並與勞動部一起努力。

立法院今天繼續邀請陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

郭國文質詢時說，每次工商團體在面對總統和行政院長時，都要水、要電、要土地，東要西要什麼都要，但是很少主動給勞工加薪，陳建仁作為「溫暖內閣」，期許他仿效日本前首相安倍晉三作法，每年要求工商團體的老闆為勞工加薪，還會親自打電話拜託、公開呼籲等，反觀台灣卻很少看到政府官員呼籲企業加薪。

陳建仁說，企業都必須善盡社會責任，而且對於員工照顧要改善，特別是低薪的部分，「我也很樂意，向工商團體來呼籲，希望大家來幫忙，來幫勞工來加薪」。

郭國文追問，除了呼籲要不要親自打電話？一般受薪階級非常渴望調薪，因為實質薪資在下降，即便經濟成長率成長，勞工都沒有享受到成果，這幾年完全沒有感受到；陳建仁正面回應說，有工商團體來見自己的時候，一定會跟他們講，並跟勞動部一起來努力。