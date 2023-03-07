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3月補足缺蛋？　綠委不挺：4、5月就阿彌陀佛了

▲▼行政院院長陳建仁施政報告繼續質詢 陳吉仲 雞蛋問題 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁（右）及農委會主委陳吉仲（左）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

缺蛋引發民怨，農委會主委陳吉仲稱3月底就可以補足雞蛋缺口，不過，來自農業縣的民進黨立委莊瑞雄7日總質詢時批評，以目前的狀況，不要說農委會主張的3月底，4、5月可以解決缺蛋就「阿彌陀佛」了。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

莊瑞雄質詢時關切，台灣人每人平均一年要吃355顆雞蛋，這次缺蛋的理由很多，包括戰爭、禽流感、原物料上漲、氣候變化等，可是他一直想不通，為什麼無法建立自己的產雞產業鍊？

陳吉仲說，去年就已經將種雞全部補齊，如去年年底美國禽流感嚴重的時候，還是有補了6萬隻種雞，一年種雞約需要26萬隻，一隻種雞壽命約2年，可以生很多小雞，小雞去蛋中雞場之後，再到蛋機場生雞蛋，去年小雞數量超過2200隻，比前年同期增加15％，而今年預計進口30萬隻種雞，每個月排程都已經排好。

陳吉仲說明，由於台灣的規模太小，只有幾千萬隻雞，相較其他國家無法自己研發種雞，現在比較重要的是蛋中雞場和蛋機場要增養、復養，而現在增養、復養、換羽的都已經陸續進來，種雞場約每周約提供50萬隻小雞，都在進行當中。

不過，莊瑞雄直言，缺蛋是燃眉之急，他聽陳吉仲說3月底解決雞蛋供需問題，但是以目前的狀況，他推估4、5月有辦法解決就「阿彌陀佛」了。

陳吉仲則說，3月底就可以補足缺口了，而且還會再從其他國家加大力道進來，近年國人每年每人對雞蛋的需求量增加，與生產量對不起來，原因是地方有針對畜禽舍的規範，想要養雞也不一定有辦法養，因此「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」才納入禽舍改建項目，盼達到示範效果。

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