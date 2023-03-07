翁達瑞控柯志恩「學術不倫」獲不起訴　柯志恩：再予中傷絕不退縮

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者江采蓁／綜合報導

化名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮去年多次發文，質疑國民黨智庫執行長柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，國民黨代為委任律師告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪，經審查後，台北地檢署處分不起訴。對此，柯志恩7日透過臉書表示，「不起訴」的結果讓「翁達瑞」食髓知味、更加猖狂張楊，再度曲解法律，若對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！

陳時奮去年在選舉期間，質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，國民黨代為委任律師告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪，但因誹謗需被害人告訴乃論，而陳時奮的確曾蒐集相關資料比對後才進行評論，也不構成《選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署處分不起訴。對此，陳時奮6日就在臉書發文表示，北檢證明他的指控有相當憑據，內容也未有虛構，簡單講，柯志恩抄襲已被檢方認定，接著，他要考慮是否提告國民黨「誣告」，對柯志恩的論文抄襲，他會繼續追究，直到柯志恩付出該有的代價為止。

而柯志恩7日也在臉書發文反擊表示，對於台灣司法無法對惡意毀人聲譽者予以警告、懲罰，讓她最重視的學術倫理和名譽得到公正的裁定和合理的保護，深感遺憾與失望，也讓她失去藉由法律獲得公道的機會。她更強調，果然，「不起訴」的結果讓「翁達瑞」食髓知味、更加猖狂張楊，再度曲解法律，如小丑般繼續搭台唱戲、含血噴人，她已委請律師表明立場，希望「翁達瑞」等綠營側翼知所節制，勿再惡意扭曲、移花接木、混淆視聽，雖然她不希望濫用寶貴的司法資源，但一旦對她人格與學術聲譽再予中傷，則無法容忍，也絕不退縮！

以下為柯志恩委任律師聲明全文：

對於翁達瑞（陳時奮）昨日於書上表示，其主張柯志恩教授違反學術論理一案，經台北地檢署不起訴，因此證明柯志恩教授抄襲已經檢方認定云云，本律師受柯教授委任聲明如下：

一、北檢不起訴之理由，乃認為選罷法」的部分,陳時奮所言在訴諸選民公評，可供公斷之事項，沒有使人不當選之意圖，至於「加重誹謗罪」部分；則係當初未經柯志恩教授本人告訴，因此程序不合法。

二、換言之，檢察官僅係以陳時奮不具主觀犯意而為不起訴，從未就柯志恩教授是否「一稿二投」或是「學術不倫」等情為任何認定。陳時奮聲稱抄襲經檢方認定，顯然對法律以及書類內容有所誤解。

三、於本案發生時，柯志恩教授專注於高雄市長選舉，故無瑕對陳時奮提出告訴。但若陳時奮先生持續進行損害柯志恩教授名譽或有誤導社會大眾之情事，本律師將代理柯教授維護法律權益，捍衛名譽。

聲明人：簡榮崇律師

中華民國一一二年三月七日