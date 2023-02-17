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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

四年前劇本絕不再重演！　柯志恩：別再說朱立倫是「吳敦義2.0」

▲國民黨主席朱立倫與智庫執行長柯志恩。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫與智庫執行長柯志恩。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2024總統人選尚未明朗。國民黨智庫執行長柯志恩今（17）日受訪時表示，國民黨一定會記取過去4年教訓，不要再說黨主席朱立倫是過去的「吳敦義2.0」，過去4年劇本在這次絕對不會再重演。

柯志恩昨日在臉書上表示，2024的總統選舉走向怎麼和2020那麼雷同？因為在媒體上講話的名嘴和民代都沒換啊！即使替換了幾個「新人」，思考邏輯相似，揣測人心的方式相似，所謂的評論當然也相似，即使坐轎主角換了，主事者換了，其作風也不同於以往，但在台灣媒體上，政治劇本的情節仍會雷同，因為改變要耗費很多心力，講的人和聽的人就用自己慣用的方式看下去，但事實真是如此嗎？「我相信，這次會不一樣！」。

柯志恩與朱立倫今出席國政基金會記者會，會後受訪時表示，現在政治名嘴套用4年前解讀國民黨現在生態，這是不合適的，因為國民黨一定會記取過去4年教訓，而其他人經過上次挫敗的磨練也都有改變，像是九合一選舉時國民黨從北到南都很團結，這是過去沒感受到的。

媒體追問，朱立倫是否會為黨犧牲、當造王者的角色？柯志恩認為，從九合一選舉到現在，朱立倫展現出來的的確是這樣的氛圍跟氣勢，黨員只有一個目標，就是希望2024拿回執政權，因此「不要再說朱立倫是過去的吳敦義2.0，過去4年劇本在這次絕對不會再重演」。
 

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