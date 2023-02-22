缺蛋、缺水又缺電！　柯志恩批：「先否認再想藉口」讓人民反感

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）



記者詹宜庭／台北報導

除了蛋荒和蛋價高漲，中南部也面臨缺水問題，而核二2號機也將在3月正式停機除役，恐引發全台缺電危機。對此，國民黨智庫執行長柯志恩22日批評，政府總是「膝式反應」的「先否認、再想藉口」來粉飾太平，無謂的堅持與再多的藉口只會讓人民更反感，籲政府需虛心檢討並儘快提出解方。

柯志恩今天在臉書表示，過完年後，大家的日常生活馬上面臨什麼都缺的難題，現在不僅缺蛋、缺水還缺電，問題紛紛接踵而至。柯志恩說，南部水情吃緊，降雨量創新低，嘉義、台南已減壓、減量供水，高雄也開始節約用水備戰。核二廠2號機將於3月停機除役，但大潭電廠8號機來不及救援，外界都在擔心將有缺電危機，更傳出4月電價恐漲3成。

然而，面對這些與民生息息相關的問題，政府總是「膝式反應」的「先否認、再想藉口」來粉飾太平。民眾買不到蛋就稱「不是缺蛋，只是缺便宜的蛋」；擔心被停電限電就稱「沒有缺電，只有調度問題」，也難怪網友會酸「沒有缺水，只是水量供應下降」。

柯志恩強調，民眾要的不多，只是希望政府遇到問題虛心檢討並儘快提出解方，無謂的堅持與再多的藉口只會讓人民更反感而已。