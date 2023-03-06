批柯志恩論文摘要自我抄襲「學術不倫」　翁達瑞挨告結果曝

▲柯志恩去年屢遭翁達瑞質疑犯了「自我抄襲」的學術不倫。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者劉昌松／台北報導

化名「翁達瑞」的陳時奮去年多次發文，質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，國民黨代為委任律師告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪，但因誹謗需被害人告訴乃論，而陳時奮的確曾蒐集相關資料比對後才進行評論，也不構成《選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署6日處分不起訴陳時奮。

陳時奮從2022年7月1日起，多次發文質疑柯志恩涉及論文抄襲等學術不倫，柯曾回擊表示，不排除提告並求償1千萬元，最後由國民黨委任律師到台北地檢署告發翁達瑞造謠抹黑。當時陪同提告的國民黨文傳會副主委林家興說：「他(指翁達瑞)之前劣跡斑斑，從來沒提過自己本名，更不用說把自己論文拿出來給大家聞香閱讀，到處質疑別人的學術著作，已經被公認是網路上的深綠側翼，更被檢方查出認證，他是名為陳時奮的台籍教授。｣

陳時奮並未因本件挨告案親自出庭，但辯護律師具狀表示，陳時奮是在研究柯志恩的學術背景時，發現柯在2014年1發表的「後設認知導向之創造思考模式在教學之應用」論文英文摘要，與同年12月發表的「融合後設認知之創造思考教學方案在師資培育課程之應用」英文摘要激進相同，所以發文質疑「陽光女孩柯志恩的學術不倫」等文章。

檢察官認為，陳時奮的確是比對資料及合理查證後，進行相關評論，有相當憑據，柯志恩本人未提告誹謗罪，至於《公職人員選舉罷免法》賦予候選人或人民都可在競選期間散發文宣，只要內容不具「虛構性」，意在訴諸選民家以公評，也不構成意圖使人不當選而散布謠言等構成要件，因此處分不起訴。