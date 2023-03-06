　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

批柯志恩論文摘要自我抄襲「學術不倫」　翁達瑞挨告結果曝

▲▼國民黨高雄市長柯志恩選前之夜。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩去年屢遭翁達瑞質疑犯了「自我抄襲」的學術不倫。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者劉昌松／台北報導

化名「翁達瑞」的陳時奮去年多次發文，質疑國民黨高雄市長候選人柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」的學術不倫，國民黨代為委任律師告發翁達瑞涉嫌加重誹謗罪，但因誹謗需被害人告訴乃論，而陳時奮的確曾蒐集相關資料比對後才進行評論，也不構成《選罷法》意圖使人不當選，台北地檢署6日處分不起訴陳時奮。

陳時奮從2022年7月1日起，多次發文質疑柯志恩涉及論文抄襲等學術不倫，柯曾回擊表示，不排除提告並求償1千萬元，最後由國民黨委任律師到台北地檢署告發翁達瑞造謠抹黑。當時陪同提告的國民黨文傳會副主委林家興說：「他(指翁達瑞)之前劣跡斑斑，從來沒提過自己本名，更不用說把自己論文拿出來給大家聞香閱讀，到處質疑別人的學術著作，已經被公認是網路上的深綠側翼，更被檢方查出認證，他是名為陳時奮的台籍教授。｣

陳時奮並未因本件挨告案親自出庭，但辯護律師具狀表示，陳時奮是在研究柯志恩的學術背景時，發現柯在2014年1發表的「後設認知導向之創造思考模式在教學之應用」論文英文摘要，與同年12月發表的「融合後設認知之創造思考教學方案在師資培育課程之應用」英文摘要激進相同，所以發文質疑「陽光女孩柯志恩的學術不倫」等文章。

檢察官認為，陳時奮的確是比對資料及合理查證後，進行相關評論，有相當憑據，柯志恩本人未提告誹謗罪，至於《公職人員選舉罷免法》賦予候選人或人民都可在競選期間散發文宣，只要內容不具「虛構性」，意在訴諸選民家以公評，也不構成意圖使人不當選而散布謠言等構成要件，因此處分不起訴。

ET快訊
頻補班惹民怨　人事長：大家可接受過年放6天？那我覺得很棒
10年前經典賽逆轉荷蘭　「護國女球僮」近況曝光
快訊／一家四口住飯店「房價6萬9」　業者回應了
確定3／15首發！　21萬人3方式領6000紓困金
姊弟戀新婚才4個月　逃回高雄娘家仍遭掐死
457萬賓士S350毀了！國道疑自動駕駛衝緩撞車　車頭全爛
快訊／尋獲1具遺體！台籍漁船翻覆　還有6人下落不明
補班6次惹民怨！　人事總處要改：6月底前公告
街頭拜託女路人拍照「她超眼熟」！　是台灣大咖天后

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆男離奇亡！夜間洞穴內磯釣「頭卡礁岩」　尋獲已喪命

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

快訊／國3基隆隧道內貨櫃車起火　濃煙強灌駕駛急逃車頭燒毀

狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

醉男路倒被叫起拒送醫　竟沿路踹倒機車！酒醒強辯「那不是我」

公司拿爛車「賣他50萬」！上班數月卻0薪水　男哭：車貸越滾越高

比特犬當街撕咬浪母貓！飼主竟還鬆繩放任　牠「肚破、斷脊」慘死

馬防部斷炊沒肉！金門阿兵哥島休「吃飽鬥毆」　金防部說話了

嘉義民雄出租套房起火！緊鄰加油站勇消灌救　男子逃出送醫

高雄婦姊弟戀新婚4月慘遇死劫　「我不爽我就殺」家暴夫重判定讞

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

快訊／基隆男離奇亡！夜間洞穴內磯釣「頭卡礁岩」　尋獲已喪命

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

快訊／國3基隆隧道內貨櫃車起火　濃煙強灌駕駛急逃車頭燒毀

狂吻女員工「過橋摔」想硬上　外籍主廚裝沒事還叫她放無薪假

醉男路倒被叫起拒送醫　竟沿路踹倒機車！酒醒強辯「那不是我」

公司拿爛車「賣他50萬」！上班數月卻0薪水　男哭：車貸越滾越高

比特犬當街撕咬浪母貓！飼主竟還鬆繩放任　牠「肚破、斷脊」慘死

馬防部斷炊沒肉！金門阿兵哥島休「吃飽鬥毆」　金防部說話了

嘉義民雄出租套房起火！緊鄰加油站勇消灌救　男子逃出送醫

高雄婦姊弟戀新婚4月慘遇死劫　「我不爽我就殺」家暴夫重判定讞

2萬高檔吹風機「他折6千賣」！被狠砍價：9千願意嗎　驚見是爆紅男星

快訊／基隆男離奇亡！夜間洞穴內磯釣「頭卡礁岩」　尋獲已喪命

司法改革失敗 高高在上 充斥官僚心態

「港市合一」帶動高雄2區翻身　新屋均價每坪32萬↑

昔日籃網三巨頭大和解？厄文擁抱哈登　杜蘭特首次對決無感

上海迪士尼恢復與布偶擁抱拍照　不能拍打外僅剩「一個要求」

陳琥有機會轉打者？林威助：如果練得起來

彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

月薪達4.2萬元！北市環保局招募「150名儲備駕駛」　3／21開放報名

全中運網球遭爆「地獄球場」　潘文忠：選手受傷非常遺憾

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

快訊／上班塞爆！　國1「4車追撞3傷」回堵5公里

高雄男遭凌虐痛毆！過程全被錄下

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

賓士突開門女子掉出來　真相曝光

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

酒店妹拒出場被男客捅死　職業工會說話了

自閉院生遭虐到橫紋肌溶解亡　3人重判

馬祖缺糧…金門4天兵開趴「吃飽喝足」互毆

更多熱門

相關新聞

南投補選花盆藏密錄器　再查獲一支

南投補選花盆藏密錄器　再查獲一支

南投縣第2選舉區立委補選落幕，繼上午於南投市營盤國小投開票所外出現民間自發監票團體裝設「花盆秘錄器」、違法監控選民，南投縣選舉委員會指下午3時許又於名間鄉另一投開票所30公尺內發現秘錄器，目前由警方查扣。

全監盟認了！投開票所外裝秘錄器　4人偵訊中

全監盟認了！投開票所外裝秘錄器　4人偵訊中

南投選委會：30公尺內外不得錄影

南投選委會：30公尺內外不得錄影

藍綠互控投開票所外置密錄器、特徵名冊違法監控選民

藍綠互控投開票所外置密錄器、特徵名冊違法監控選民

揭恐怖情人黑歷史　楊麗菁獲不起訴

揭恐怖情人黑歷史　楊麗菁獲不起訴

關鍵字：

翁達瑞陳時奮柯志恩公然誹謗選罷法意圖使人不當選論文抄襲

讀者迴響

熱門新聞

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

騎士逃逸被警車輾　親人怒罵警察

唐綺陽運勢／4星座「生涯有重大變化」

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

男PO匕首預告「將在機場隨機殺人」

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

獨／公私併！台科大整併「華夏科大擬今年停招」　最快4月報教育部

女兒考研所落榜　爸媽陪考竟錄取

「月領12萬」高薪！　一錄取變惡夢

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面