習近平喊話「民企當自己人」：放開手腳專心發展

▲國家主席習近平6日看望了參加全國政協會議的民建、工商聯界委員。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸民營企業近年飽受嚴苛防疫政策和政府監管的雙面夾擊，如何提振民營經濟，成為正在召開的兩會的重要議題之一。大陸國家主席習近平6日喊話，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人。」他說，要為民企排憂解難，讓民企放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展，並消除顧慮，放下包袱，大膽發展，「對國企民企平等對待。」

據《央視》報導，國家主席習近平6日（周一）看望了參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。

習近平表示，民營經濟是中共長期執政、實現兩個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢的重要力量，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。」

他要求，要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把對國企及民企平等對待的要求落實下來，鼓勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。

習近平表示，要積極發揮民營企業在穩就業、促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展，支持平台企業在創造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。

他強調，要把構建親清政商關係落到實處，為民營企業和民營企業家排憂解難，讓他們專心致志搞發展。要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設，為構建新發展格局，推動高質量發展作出更大貢獻；要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範化解系統性金融風險，為各類所有制企業創造公平競爭的環境。

不過，習近平也強調，中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化，無論是國企還是民企，都是促進共同富裕的重要力量，都必須擔負促進共同富裕的社會責任。要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範系統性金融風險，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境。