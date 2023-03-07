直擊現場！台灣問題受外媒關注　陸外長「面對面」記者會現場擠爆

記者任以芳／北京報導

中國外交部長秦剛今（7）日上午10時舉行中外媒體記者會，並且是實體線下「面對面」會議。相較疫情三年下來，今年參與外國媒體人數明顯增多，大多關心議題有中美問題、俄烏衝突等。中東媒體中阿衛視方浩明接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，外媒也很關心「台灣問題」，近年美國與中國不斷為台海問題角力，之後發展也是外媒關注焦點。

備受外界關注秦剛外長記者會稍後即將舉行，吸引許多中外媒體報名參加。受限大陸疫情仍有不穩定因素，今年兩會還是採取參加會議前一天閉環核酸的方式，但參與採訪的外媒人數幾乎全回來了，受訪的中外媒體說，「終於不用看網路直播，好久沒來梅地亞媒體中心，至少三年沒來了。」

▲大陸外長秦剛記者會現場採訪人數暴增。（圖／記者任以芳攝）

▼中外媒體一早排隊進場。（圖／記者任以芳攝）

大約上午不到九點，兩會梅地亞媒體中心擠滿大批中外媒體，從二樓記者會現場一路排隊一樓。記者觀察，除了非裔媒體記者人數最多，中東媒體以及歐美媒體比例也不少。

《中阿衛視》駐北京特派方浩明接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，首先最關注就是俄羅斯與烏克蘭的問題，以及中國疫情放開後，外商到中國投資會有哪些優化政策。

他進一步說，「今年『台灣問題』我們也很關注，台灣是中國的一部分，近年外國媒體經常看美國與中國為了台海角力，產生不少矛盾，之後兩個大國走向，這些都是我們想關注焦點。」

▼《中阿衛視》駐北京特派方浩明表示，台灣問題也是他關注焦點。（圖／記者任以芳攝）

來自法國不願具名媒體記者指出，除了中美對抗是外媒長期關注議題，今年「台灣問題」也列入歐美國家觀察重點。大家都在看秦剛新任外交部長，未來是否延續「戰狼外交」，中美之後外交互動，以及如何妥善處理「台灣問題」都是重要議題。

來自港澳媒體《香港商報》胡薇受訪時則說，「我自己比較關注焦點是一帶一路政策方向。」疫情三年下來，今年大陸兩會終於恢復往日熱鬧景象，中外媒體變得非多，感覺生氣勃勃，疫情真的過去了。

▲大陸外長記者會，吸引許多中外媒體直播預吿。（圖／記者任以芳攝）

隨著記者會10點即將舉行，記者觀察現場不少媒體運用直播方式，直接邊拍邊預告今天上午中國外長記者會重點議題。除了上述中美角力、俄烏問題、中美經貿交峰等重大議題，台灣問題也成為專注焦點之一，外界都在等著秦剛如何回應，牽動未來中美局勢下台海情勢走向。

針對「台灣問題」，秦剛之前多次對外闡述看法，他認為美國採取「戰略模糊」只是浪費時間，「台灣問題」毫無妥協空間，處理不好只會帶來顛覆性影響。

他也曾於《華盛頓郵報》發表署名文章，指出台灣問題是中美關係中極少數可能把中美引向衝突的問題，必須以極為謹慎和負責任的方式進行有效處理和控管。