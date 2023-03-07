日本好市多「經典賽車街機」復刻上架　實玩影片曝！會員心動喊買





▲街邊遊戲機是許多人的童年回憶。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一，近來有網友在日本好市多，看到超酷的新玩具，居然看到賽車遊戲機，不用到電子遊樂場花錢玩，在家就可以玩，販售價格為7萬4777日元（約新台幣1萬6831元），不少網友看了超心動，「想去日本搬一台」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出一張日本好市多賣場的照片，貨架上居然擺著「大型賽車街邊遊戲機」，販售價格為7萬4777日元，相當於新台幣1.6萬元，在家就能體驗街機駕駛的樂趣。原PO驚訝直呼「只有日本能超越日本！」

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▲有網友分享在現場實玩的影片。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文一出，還有網友分享實玩的影片，並大讚「真的好玩」。其他網友看了超心動，「可惡想要」、「好羨慕，台灣好市多並沒有很重視電玩和玩具這塊」、「算是便宜，不知道耐不耐操」、「不知道買兩台可以不可以連線」、「希望台灣也能夠引進，這組賽車街機復刻得很讚」、「好想買一組給兒子」。還有網友透露，此款機台在美國好市多早在疫情前，就已經上市開賣了。

不過也有人搖頭，「台幣1萬6，其實只有殼市面上買不到，不然OUTRUN、螢幕和方向盤1萬塊有找吧」、「雖然很懷念這個以前街機時代的賽車遊戲，但是我還是覺得買這個不如買台PS4/5，再加個賽車套件」、「不如去湯姆熊玩」、「覺得買PS5還比較划算，更好玩」。

▼即日起至2023年12月31日為止，到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，請務必詳閱使用方法。（圖／Bic Camera提供）