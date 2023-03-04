好市多上架1569元男鞋　北部會員見「GTX」激動：雨天很需要！

▲好市多上架運動品牌GORE-TEX男鞋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

一雙鞋讓北部好市多會員紛紛求問「有嗎？」臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」3日有人貼文，分享一款運動品牌男鞋，價格是1569元，但引發眾人熱議的，則是關鍵字「GORE-TEX」，「這個蠻好的，很便宜而且還有全防水」、「有騎摩托車的，下雨天就有感了。」

社團管理員在社團貼文，「Costco新目擊！愛迪達GORE-TEX男鞋，這外型有一種日系感，ADIPRENE避震科技，這CP值有甜！」並分享完整情報。據悉，這雙品名為「ADIDAS MEN'S GTX SHOES 男戶外運動鞋」，尺寸提供US8-11，主打「輕量立體針織鞋面具支撐力」、「GORE-TEX防水薄膜」、「網布透氣內裡、橡膠大底」、「ADIPRENE避震科技」，一雙價格為1569元。

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▲會員回報，目前僅內湖、新竹2分店有看到。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不只北部會員求問哪間分店有賣，也有人想知道台中南屯店、高雄中華店、大順等店有沒有。而翻看留言串，目前回報有看到該雙鞋的僅有內湖店、新竹店。有網友便指出，「其實可以打客服電話，報品項號碼，可以幫查自己區域的店有沒有，有的話還剩多少。」

不少會員看了貼文就超心動，「弱弱的問一下，有好心人士願意幫忙買嗎」、「看到GORE-TEX的有心動到」、「1569（元）！和上次特價Reebok 1869活動少400成1469元那款有差嗎？差不了多少以後也可以直接買了」、「感謝分享。」

還有買家曝光實穿心得，「這雙的底算好穿的！這個價錢可以買，當雨天用鞋很划算」，但他也提醒，「基本上，小雨防潑水是可以的。但長時間大雨或整雙鞋淹水裡絕對不行」、「另外，它是低筒鞋，穿鞋開口處也是會怕水。若遇到大雨時，雨水打在地上，彈起的水滴可能會弄濕襪子，水要是沿襪子往下弄濕時，一樣會撐不住的。」