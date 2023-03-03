好市多美食藏「神秘符號」！他沒注意買回家哭了...網喊這2字

▲好市多零食包裝上竟有一神秘符號。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者林郁婷／綜合報導

好市多這款零食藏神秘符號！一名網友買一盒焦糖口味奶油餅乾，看到外包裝寫有200個，買回家後心血來潮算了一下數量，結果數了2次都只有196個，讓他直呼被騙了。有網友解釋，原來這都和一個小小神祕符號有關，不是商家偷工減料。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」曬出一張照片，表示「數了二次都196個...」。原來是他買了一款迷你奶油餅乾，外包裝上寫著內含200個，就連官網也是說200份，可是他回家後數了發現，怎麼樣都只有196個，讓他眼神死感覺受騙上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「*」其實是大約的意思。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文一出有網友指出這不是欺騙，「食品標示的『份』不一定等於數量，除非一個=3.5g都剛剛好」、「其實是要看總重量，份不代表包」、「其實你秤重看看，結果可能就正確了」。還有人開玩笑稱「你是不是睡不著都在數餅乾」、「你是不是邊數邊吃掉了」、「我數到202個，有誰少兩包要補的，台南自取！」

過去也有人發文解釋，「他包裝寫200片，BUT他數字的右上有個*，我才在背面包裝下看到*是大約的意思」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399