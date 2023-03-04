　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲原PO買冷凍海鮮，結果發現腥味超重。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

最怕買到不新鮮的海鮮！一名好市多會員抱怨，日前買一包冷凍白帶魚，退冰後卻發現腥味很濃烈，就連煎熟後，依舊有陣陣腥味，沒想到家人只吃了幾口，隔天還發生拉肚子的狀況，事後賣場也給予退費。不過原PO仍發現，白帶魚在冷凍櫃販售中，「各位選購時請務必三思！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》超雷分享，日前在冷凍區買了一包「白帶魚切片」，返家後先用流水退冰，一拆包裝袋就聞到濃濃的魚腥味，更讓他錯愕的是「內臟部分完全沒清理，必須要自己再加工處理過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，退冰後，他把白帶魚給煎熟，不料仍有魚腥味，家人也嚐試吃了幾口，「才驚覺魚本身有問題，隔天都有拉肚子情況。」

事後，原PO向賣場反映狀況，也給予退費處理。不過原PO這幾天去賣場時，發現該款白帶魚仍在販售中，因此熱心呼籲「各位選購時請務必三思，審慎判斷...也呼籲好市多品管人員看到貼文後，能多加注意海鮮魚貨的採購，避免引起食安事件。」據了解，該款白帶魚1公斤399元，產地位在阿曼。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO喊話，會員購買要三思。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，一票人也怒喊「中過招，不會再買」、「我也買過，煎了一次腥味很重（有用酒跟薑醃過），家人都不敢吃，後來整包丟了」、「我買過也有同樣的問題，但拉肚子可能是你煮的不夠熟，畢竟是冷凍海鮮熟度不夠很容易拉肚子」、「我買過鹹魚，煎起來粉粉的，口感很怪，我也是退了，但鮭魚跟香魚沒踩過雷」、「買過一次之後就不敢了」。

有內行人表示，「我家配合的漁船出海捕白帶魚，現場捕撈就要馬上海水冰塊保鮮，上岸後立馬處理並且急速冷凍，魚身閃閃發亮有光澤才新鮮」、「建議用鋼刷刷掉表層銀色的地方，腥味的來源大多在那邊，如果刷乾淨後煎煮一樣有異味，那就真的不建議食用了」。

▼網友也搖頭了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

ET快訊
2童過街「遭車流逼退」　下秒一畫面帥炸
好市多上架1569元男鞋　北部會員激動：雨天很需要！
捕獲70.6Kg「超巨大龍膽石斑」！　漁民爽翻
2千萬藍寶堅尼衝北宜　自撞山壁毀了
經典賽最狂紀錄！　陳鏞基登大聯盟官網
快訊／大咖男星病逝！　家屬忍痛終止維生系統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

美國總統拜登罹「皮膚癌」！醫揭3大常見癌別　這類轉移風險高

警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬2更盤！　鄉民打臉：這體驗賺爛了

國道車禍年奪58人命！最大肇因出爐　「開自駕輔助系統仍追撞」

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

找出台灣人肺癌關鍵！陳玉如「參與癌症登月計畫」奪傑出女科學家獎

翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

美國總統拜登罹「皮膚癌」！醫揭3大常見癌別　這類轉移風險高

警察也來了！早餐店老闆受傷　公告變「愛的留言板」5萬人狂讚

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬2更盤！　鄉民打臉：這體驗賺爛了

國道車禍年奪58人命！最大肇因出爐　「開自駕輔助系統仍追撞」

暴衝片！追尾前車高速「巴庫」再撞　苦主滿車泡沬傻眼：想重洗？

台股周線連二紅　外資法人選股策略曝：科技股轉強

又見行人地獄！2童過街「遭車流逼退」　騎士擋車護送...網讚帥炸

台泥張安平親赴台大徵才！　盼招募更多電池生力軍

快訊／新北工地意外！工人墜「5米深大水溝」骨折送醫

台中2公墓起火「祖墳燒平墓碑塌了」險波及民宅　車被燒剩骨架

Joeman聯名商品爆滯銷！吳淡如「霸氣全部掃光」　兩人私交關係曝光

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

妹子自爆「小時候看維基自慰」　網驚呆

搭捷運被誤認國軍　年輕人當面辱罵：可恥！國家養你們一輩子

慢速看「蔥多餅搓鈔片」　他2關鍵逆風問1句

快訊／Google台灣傳裁員　官方證實

即／氣象局發布低溫特報！3縣市探10℃↓

高中畢旅「日本5天4夜」要噴5萬更盤！鄉民打臉

今晨「極低溫」9.6℃　晚起迅速翻轉「未來一周」天氣曝

不是保全！月領35K「每天只做1小時」　這點卻讓眾人搖頭

台中人超嗨！9.5萬坪台灣最大購物城拼年底動工

即／宜蘭縣近海規模4.8地震　北台灣搖晃

更多熱門

相關新聞

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一雙鞋讓北部好市多會員紛紛求問「有嗎？」臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」3日有人貼文，分享一款運動品牌男鞋，價格是1569元，但引發眾人熱議的，則是關鍵字「GORE-TEX」，「這個蠻好的，很便宜而且還有全防水」、「有騎摩托車的，下雨天就有感了。」

好市多年費將調漲？財務長：時間問題

好市多年費將調漲？財務長：時間問題

好市多美食藏「神秘符號」！他沒注意買回家哭了

好市多美食藏「神秘符號」！他沒注意買回家哭了

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

好市多這商品119漲到175元　會員卻群起感謝

他大推好市多「外接硬碟」　內行搖頭：懂的都懂

他大推好市多「外接硬碟」　內行搖頭：懂的都懂

關鍵字：

好市多冷凍海鮮白帶魚魚腥味退冰拉肚子

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

蔡天鳳「只有頭顱雙腿」家屬認屍！好友揭殮房狀態

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面