好市多「超雷1物」！一票人不敢再買　苦主怒：家人吃了拉肚子

▲原PO買冷凍海鮮，結果發現腥味超重。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

最怕買到不新鮮的海鮮！一名好市多會員抱怨，日前買一包冷凍白帶魚，退冰後卻發現腥味很濃烈，就連煎熟後，依舊有陣陣腥味，沒想到家人只吃了幾口，隔天還發生拉肚子的狀況，事後賣場也給予退費。不過原PO仍發現，白帶魚在冷凍櫃販售中，「各位選購時請務必三思！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》超雷分享，日前在冷凍區買了一包「白帶魚切片」，返家後先用流水退冰，一拆包裝袋就聞到濃濃的魚腥味，更讓他錯愕的是「內臟部分完全沒清理，必須要自己再加工處理過。」

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原PO說，退冰後，他把白帶魚給煎熟，不料仍有魚腥味，家人也嚐試吃了幾口，「才驚覺魚本身有問題，隔天都有拉肚子情況。」

事後，原PO向賣場反映狀況，也給予退費處理。不過原PO這幾天去賣場時，發現該款白帶魚仍在販售中，因此熱心呼籲「各位選購時請務必三思，審慎判斷...也呼籲好市多品管人員看到貼文後，能多加注意海鮮魚貨的採購，避免引起食安事件。」據了解，該款白帶魚1公斤399元，產地位在阿曼。

▲原PO喊話，會員購買要三思。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，一票人也怒喊「中過招，不會再買」、「我也買過，煎了一次腥味很重（有用酒跟薑醃過），家人都不敢吃，後來整包丟了」、「我買過也有同樣的問題，但拉肚子可能是你煮的不夠熟，畢竟是冷凍海鮮熟度不夠很容易拉肚子」、「我買過鹹魚，煎起來粉粉的，口感很怪，我也是退了，但鮭魚跟香魚沒踩過雷」、「買過一次之後就不敢了」。

有內行人表示，「我家配合的漁船出海捕白帶魚，現場捕撈就要馬上海水冰塊保鮮，上岸後立馬處理並且急速冷凍，魚身閃閃發亮有光澤才新鮮」、「建議用鋼刷刷掉表層銀色的地方，腥味的來源大多在那邊，如果刷乾淨後煎煮一樣有異味，那就真的不建議食用了」。

▼網友也搖頭了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

