民進黨推《全動法》下一步　郭正亮預言明年1月後捲土重來

▲前立委郭正亮（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長陳建仁日前稱《全民防衛動員準備法》預告修正草案國防部預告14天之後會下架，但政院澄清預告期滿即進入檢討階段，不會有「移除下架」的程序。對此，前立委郭正亮分析，陳建仁他對法律用字不精確，「我個人判斷是，因為爭議太大緩一緩，但1月以後保證會再度預告」。

郭正亮在《新聞大白話》說，法案沒有什麼叫下架，程序是國防部要預告修法，預告期結束下一個動作送行政院，但因為現在爭議很大，所以基本上國防部要重新預告，比如說回去開公聽會，有了新的版本再送預告，一般不會講下架，就是撤案，所以陳建仁的意思就是沒有要撤案而是重新預告。

郭正亮說，這案子顯然不是國防部自己提，這次要修的就是民間動員體系跟認知作戰，而這所有的點子就在美國要推的台灣政策法裡面，這個是不會停的，只是說緩一緩，明年1月以後保證會再度預告，看總統誰當選，而且如果民進黨立委過半， 百分之一百會再推。

陳建仁5日則說明，為了要澄清自己「下架」的用語，並不是不修法或者「下架修法」，所以特別請發言人羅秉成再次說明「下架」的意思就是從網站當中移除，但是在法制作業上，並沒有「下架」的用語。

陳建仁說，《全動法》修法需要參酌各國法治，以及參考國內的需要，讓各部會做很好的修法，該修法攸關國家安全，一定要全力以赴，把它修得更好，並因應局勢變化，讓該法能夠確保國家安全。