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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勝選後首場黨務會議　賴清德要求謙虛：感謝南投給機會

▲▼竹山挺培慧、進國會 賴清德：讓「前山第一城」將蔡培慧送入立法院。（圖／民進黨提供）

▲賴清德在南投立委補選期間不遺餘力地輔選。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣第二選區立委補選落幕，民進黨蔡培慧逆轉勝，終止民進黨自去年九合一選戰以來的「3連敗」。據了解，民進黨主席賴清德6日下午親自主持黨務主管會議，直言全黨同志應謙虛、心存感激，感謝南投鄉親願意給民進黨及蔡培慧努力打拚的機會。

黨內人士透露，賴清德今天下午親自主持黨務主管會議，他首先邀請進駐南投第二選區立委補選的12名黨工同仁，接受全體黨務主管的鼓掌肯定。賴勉勵與會者，這是全黨團結一致努力的結果，所有人協助蔡培慧打贏選戰，全黨同志應謙虛，心存感恩，將一切功勞歸給南投鄉親，並感謝南投鄉親願意給民進黨及蔡培慧努力打拚的機會。

此外，賴清德會中分別聽取青年部及民主學院部門業務簡報，隨後指示兩個部門應強化青年參與公共事務的人才培育工作，提出相應的「人才培育計畫」。

據指出，賴清德特別提到，感謝並肯定「國務青」團隊努力有成，這次投入南投第二選區輔選工作的年輕朋友，讓他親自感受到年輕人演講，除了感動人心，也展現年輕人獨當一面的熱情和行動力，為此，他認為民主扎根的工作非常重要，讓年輕朋友能夠加深對國務青團隊的認同及榮譽感，後續相關部門除了協助地方黨部辦理營隊和相關課程外，對於「國務青」、「各縣市年輕民代及鄉鎮長等公職」，都要規劃相關課程並邀請培訓，協助年輕世代發揮集體戰力。

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