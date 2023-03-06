嘉縣太保取經嘉義市雙B低碳營運經驗　縣市合作形塑優質生活圈

▲▼ 嘉義市推動雙B運輸成果優異，與嘉義縣太保市政團隊分享營運經驗 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市近年致力於升級更加便捷的大眾運輸，提升民眾乘車便利同時，帶動城市發展更加繁榮，成果豐碩獲各界矚目觀摩。日前嘉義縣太保市長鄭淑分特率市公所同仁至嘉義市政府拜會，嘉義市長黃敏惠與市府團隊分享YouBike 2.0及低底盤電動公車營運經驗，黃敏惠表示，樂見嘉義地區合作交流，持續升級、形塑優質生活圈。

黃敏惠先是歡迎太保市鄭淑分市長率團隊來經驗交流，表示配合世界減碳趨勢，嘉義市積極以2050淨零碳排為目標，推廣公共自行車並提升公共運輸使用量，持續推動雙B(電動公車、YouBike)政策。YouBike除了達到里里有站的目標，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘優惠價10元），更搭配愛嘉義APP統合嘉義市公車路線與即時動態、YouBike點位地圖等資訊，不僅結合通勤、生活、觀光等多項功能，更可減少空氣污染，已成為許多市民交通工具的新選擇。期待雙方繼續討論跨域整合、串聯打造便捷交通路網，完善生活機能，打造宜居的雲嘉南新生活中心。

黃敏惠也提到，雲嘉嘉南是交通共同生活圈，所以市府積極參與中臺灣區域治理平臺、南部區域治理平台，結合區域治理訴求，呼籲中央推動政策應要周延，並與地方政府溝通，對於國民不能因區域不同或交通發展落差而有差別待遇。

黃敏惠進一步指出，區域公共運輸系統的發展，長期以來南北就存在差異，縣市與六都之間落差更大，雲嘉嘉長期處於「公共運輸不平權」的困境，為鼓勵民眾使用大眾運輸工具，中央相關補助方案要因地制宜，不能齊頭式平等。尤其雲嘉嘉南生活圈更需要中央的關注與重視，強化中南部基礎交通建設，平等照顧雲嘉嘉南地區民衆的交通權益。

嘉義縣太保市長鄭淑分表示，見識嘉義市在改善公共運輸的成功經驗，讓人民真實有感，專程安排拜會汲取經驗，為太保市導入新型態交通運輸，增強軟實力。十分感謝黃敏惠市長與市府團隊分享引進YouBike過程及營運經驗，期待借助成功經驗未來拓展更多合作方式。

交通處表示，109年與微笑單車公司合作推出「公共自行車租賃系統」，採用最新的「YouBike 2.0系統」，輕樁設計不須特別設置電源（拉電），建站彈性大。運行這幾年不僅創下零失竊率紀錄，110年12月進一步引進全台首創「YouBike 2.0 E電輔車」，提供舒適方便的騎乘體驗。截至112年2月28日為止，YouBike系統使用人次累計已達270萬人次，周轉率4.38，全台第二；111年滿意度調查更是達到創紀錄的99.4%，服務表現及民眾好感度皆十分亮眼。