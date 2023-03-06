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臉書放話「桃園機場隨機殺人」　機捷員警荷槍實彈巡邏

▲桃園機捷警察隊防範隨機殺人事件在車廂巡邏。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

▲桃園警方防範隨機殺人事件，頻繁在機捷車廂巡邏。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對民眾化名於臉書發文，揚言將在6日下午至桃園機場隨機殺人事件，桃園警市政府警察局接獲報案後，立即由捷運警察隊員警搭配專業警力，巡視站體月臺層、穿堂層、售票處；並運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物之可疑處所，嚴密防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

▲▼同時對出入口荷槍實彈警戒嚴防安事件發生。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

▲▼同時對出入口荷槍實彈警戒嚴防安事件發生。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

▲▼同時對出入口荷槍實彈警戒嚴防安事件發生。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

市警局長吳坤旭為防範隨機殺人及爆炸案件發生，立即指示保安警察大隊霹靂小組、刑大科偵隊及鑑識中心等警力再次支援捷運警察隊，務必維護桃園機場捷運全線運載安全，以綿密巡邏方式巡視站體月臺層、穿堂層、售票處；刑大科偵隊及鑑識中心人員運用無線電波偵測器及金屬探測器就機捷各站體內垃圾桶、廁所和其他易藏匿爆裂物之可疑處所，於每日不同時段進行安全檢測，積極針對行跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，確保民眾搭乘安全。

▲並對廁所和垃圾桶等其他易藏匿爆裂物之可疑處所偵測。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

▲並對廁所和垃圾桶等其他易藏匿爆裂物之可疑處所偵測。（圖／桃園機場捷運警察隊提供）

桃園警方除加強編排巡邏及守望勤務外也呼籲民眾，同時呼籲民眾搭乘捷運時應提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員、行控中心，或於車站內通知警察或站務人員，以利警方了解情況並迅速派員到場處理。

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