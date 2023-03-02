控男網友硬上2次又偷拍！15歲少女「微笑連結」還看鏡頭　露餡了



▲台北林男不滿高中女友提分手，拿性愛照威脅「幫我口我就不外流」。（圖／pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北林姓男子和15歲少女詩詩(化名)到摩鐵開房，過程中林男一邊做一邊拿著手機，對臉拍攝詩詩的性愛照，不料2天後林就被提分手，甚至恐嚇詩詩「幫我口我就不外流」，詩詩則報警指控林恐嚇、偷拍，當天還性侵她2次。台北地院審理時，法官根據性愛照上詩詩的笑臉，判定林沒偷拍，強制性交的部分也無證據，審酌林爸已花50萬和詩詩和解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交等罪，合併處林1年10月徒刑，另犯恐嚇危害安全罪處5月徒刑，可易科罰金15萬元，都緩刑3年。

判決指出，18歲的林男於去年5月透過交友軟體，認識15歲少女詩詩，兩人成為男女朋友後，於21日下午8時許，相約到摩鐵開房，林男在過程中拍攝詩詩僅穿胸罩激戰的照片4張，將性愛照分享給詩詩後，還將照片剪輯成影片。

不料摩鐵歡愛後才2天，詩詩就向林男提分手。林男心生不滿，連3天傳訊息恐嚇「妳幫我口我就不外流」、「明年影片一定很紅」、「不然我問妳媽怎麼處理比較好」，讓詩詩心生恐懼，向媽媽說此事事，母女一同到警局報警。

全案審理時，詩詩指控林男恐嚇、擅自拍攝性愛照，且兩人當天在摩鐵第1次上床結束後，林男不顧她說「不要」，又接連硬上她2次。

不過法官認為，詩詩指控被林男強制性交的部分證述不一，且無任何證據，另林男拍攝的4張性愛照中，其中3張詩詩的臉都正對鏡頭，且與鏡頭距離相當近，其中一張照片更是雙眼直視鏡頭、面露微笑，顯然並非偷拍。

法官審酌林男犯後已和詩詩母女倆達成和解，並由林父代為賠償50萬元，依林男犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪、製造拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，合併處1年10月徒刑，另犯恐嚇危害安全罪處5月徒刑，可以科罰金15萬元，均緩刑3年，並提供200小時義務勞務，及接受法治教育5場次，全案還可上訴。