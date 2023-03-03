「不脫被車撞」神明前演乩身　逼她交原味內褲…噴嘉明再穿回去

▲賴男扮乩身恐嚇少女「不聽我話被車撞死」，逼她脫下內衣褲並打手槍在上面，還要少女穿回身上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名賴姓男子將16歲少女帶到住處神明廳前，恐嚇「我是乩身要聽我的話，不然被車撞死」，要少女脫掉衣物讓他摸胸，又逼少女脫下內衣褲、自行打手槍後射在上面，叫少女直接穿回去，賴男噁行得逞5次，法院審後依5罪判應執行4年6月，全案還可上訴。

家住嘉義的賴姓男子，透過陳姓少年認識了一名16歲少女，2020年1月間，他邀陳姓、羅姓少年與少女到住處，卻將少女帶到2樓神明廳，誆騙「我是乩身要聽話脫衣服，否則出去會被車撞死，我朋友不聽我的話就被車撞死，這都是神明的意思」，少女因為懼怕未知的力量而順從，讓賴男撫摸胸部得逞。

食髓知味的賴男，在2月至5月間接連邀約少女，為掩人耳目還一起邀了少年到家中玩，但又以相同說詞威脅少女，逼她脫掉上衣任其揉捏胸部；有一次賴男還要少女將內衣、內褲脫下交出來，他自慰後噴射在上面，再用鬼神之說恫嚇少女穿回沾染液體的衣物。

此外，賴男又逼少女在家中洗澡時，要打視訊電話給他欣賞，並在少女不知情的狀況下將她的裸體截圖，放在手機內留存。

後來少女母親發現女兒出現異狀，詢問後氣憤報案，與少女一起到賴男家中的幾名少年也向警方作證，並在賴男手機內找到少女的沐浴照，賴男對少女描述的所有犯行坦承不諱。

嘉義地院審後，認為賴男對心智與生理都未成熟的少女，藉由鬼神之說恐嚇、違反自身意願，以達成滿足私慾的目的，又趁少女洗澡時視訊截圖，造成少女身心折磨與喪失對人的信任感，未能與少女和解，考量其領有身障手冊、無業等情形，依4個強制猥褻罪、1個拍攝猥褻行為電子訊號罪，合併判處應執行有期徒刑4年6月，全案還可上訴。