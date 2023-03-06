16歲「戰時不會到軍工廠」　邱國正：這些人來我還怕勒

▲國防部長邱國正上午赴外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對國防部預告「全動法」修法，掀起部分人士與在野黨的反彈，國防部長邱國正6日赴立法院外交及國防委員會備詢時表示，公告的目的就是要綜整意見，沒有下架問題，收整完意見後，邀各部會說明，修法沒有時間表；而「16歲上戰場」的議題，他也強調，沒有這件事，動員法以前就有規定，有狀況的話工作項目都有區分，不會到軍工廠去，「這些人來我還怕勒」。

針對「全動法」的修正預告爭議，邱國正受訪時表示，前年5月份，因為要編成全民防衛動員署，要經過立法院，黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶決議，成立後要對單一縣市實施驗證、兵推，得到數據後在一年內檢討。

邱國正表示，動員準備法進行修正，參考當前環境、局勢，也看國外的例子，韓國、瑞士等都有，主要用意就是一旦作戰，對整個國家戰略物資的掌控要做運用，達到全民防衛作戰效果，基於此理由，召集各部會針對此法開會，原本只有八個部會，但發現不夠周延，因為科技日新月異，必須進行修正。

邱國正說，身為民主國家要做最好準備，而且儘量不要干預到人民生活，朝這一方面來努力，至於「公告」也是有原因的，修好後要公告，公告的目的就是要找尋哪一個有意見、問題，綜合整理後跨部會協調，認可後再到行政院、立法院，程序不會亂，過程中的紛紛擾擾，不會怪捕風捉影，但這也是公告的目的。

民眾黨立委邱臣遠在外交及國防委員會質詢時，追問全動法修法的狀況。邱國正表示，公告的目的就是要綜整意見，沒有下架，收整完成之後，會邀請各部會說明。他強調，就是要跨部會協調，一定會經過協調，國防部是總責單位，不會推拖。

另外，針對外界所謂「16歲上戰場」的討論，邱國正強調，入伍要18歲，還要經過入伍訓練才可以從事戰鬥動作，動員法以前也有規定，一有狀況工作項目都會有區分，不會到軍工廠去，「這些人來我還怕勒」。