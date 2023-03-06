「馬祖莒光沒肉吃」邱國正道歉認不周延　下令檢討幹部追究這件事

▲國防部長邱國正接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

位於馬祖莒光的官兵，因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，進而導致有疑似馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。對此，國防部長邱國正6日上午在立院受訪時，坦言國防部有不夠周延的地方，但也保證，自己擔任國防部長期間，不會再發生此事；不過，對於官兵在沙灘寫字一事，他認為要檢討領導幹部，要追究這件事。

馬防部上午說明，因軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。

對此，邱國正上午受訪時表示，今天C-130會運補物資，馬防部也告知，運補船的確有故障的事，會多方面來彌補這個問題。他強調，因為天候的問題，這個部分不能去責怪官兵，馬防部也告知過，以前也曾因有過這個狀況，針對運補船的整補或汰換，也都有相關配套，但對不周延的部分，也向官兵道歉。

對於有網友稱「中共用滷肉飯就能搞定外島官兵」一事，邱國正表示，自己過去也待過外島，會有彌補方法，也向外島官兵保證不會再有這狀況；不過，針對官兵透過沙灘寫字，才能抒發「沒肉吃」的心聲，他認為，要檢討領導幹部，要追究這件事，不會懲處但要詳加來檢討。

對於官兵沒肉可吃的問題，馬防部表示，指揮官陳中將及副指揮官馬少將，已於今日上午7時親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載；而今日上午C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。