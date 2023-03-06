羅致政不滿軍方回擊「16歲上戰場」軟弱　社群媒體沒貼文、沒圖卡

▲國防部長邱國正赴外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對國防部預告「全動法」修法，掀起部分人士與在野黨的反彈，指控軍方管制媒體新聞自由、16歲學生上戰場等。對此，民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢時指出，這些都是假議題、錯誤訊息，但他認為，雖然國防部連發4篇新聞稿，可是國防部發言人臉書、推特，沒有就該議題有任何一篇回應、沒有一則圖卡。

在228連假期間，國防部預告「全動法」修法，由於被指軍方管制媒體新聞自由、16歲學生上戰場等，整個輿論幾乎炸鍋。羅致政認為，這是認知作戰，如果今天是中共的話他會很擔心，最近學生參戰問題，坦白講就是假議題、錯誤訊息。

對於國防部的因應狀況，羅致政表示，國防部連續發4篇新聞稿，但國防部發言人臉書沒有就這個議題有任何一篇回應，只有發新聞稿而已；另外，日本媒體聲稱國軍9成退役軍官都是共諜一事，但國防部英文的推特，一樣沒有回應。

羅致政質疑，發言人臉書沒有一篇回應全動法爭議，沒有圖卡，這難道不用檢討嗎？他認為，民眾不會看新聞稿，臉書這麼重要的通路，卻一篇都沒有，「這是跟民眾在溝通，認知作戰、訊息戰，不是發新聞稿有解釋就解決了」。

另外，對於中國氣球入侵的問題，羅致政說，我國軍的回應是「依威脅種類處理」，但他拿出日本、美國的回應方式，日本是「依法擊落」，美國是「該擊落就擊落」，他認為這是「戰略清晰，戰術模糊」。羅致政特別提醒國防部，國人的心理都應該要列入認知作戰的考量。

▲民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）