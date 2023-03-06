馬祖官兵怨沒肉吃　王浩宇曝「罐頭很營養」：為什麼要這樣攻擊？

▲馬祖疑似有駐防官兵在沙灘寫下，「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者皮心瑀／台北報導

疑似有馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字，引來各界關注。對此，陸軍馬祖防衛指揮部說明，因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，故本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，6日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。民進黨前桃園市議員王浩宇跳出來表示，罐頭也是牛肉罐頭、豬肉罐頭，「基本上都是很營養的東西，不知道為什麼要這樣攻擊？」

針對「馬祖莒光斷糧」一事，馬防部表示，負責運補冷凍副食之軍租民船，近期因海象不佳延航，復因故障維修，致無法前運冷凍副食品，防區現有肉類均採各島就地採買；而莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月4、5日肉類供應不足，已協調南竿肉商6日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另派C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需，今運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

王浩宇說，其實官兵所吃的罐頭也是有牛肉、豬肉，都是很營養的東西，且總共只有吃兩天，消息卻傳成這樣，「不知道為什麼要這樣攻擊？」直言離譜。

國防部長邱國正6日上午在立院受訪時，坦言國防部有不夠周延的地方，但也保證，自己擔任國防部長期間，不會再發生此事；不過，對於官兵在沙灘寫字一事，他認為要檢討領導幹部，並且要追究。