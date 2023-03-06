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邱國正喊「全動法」沒有16歲上戰場　「我反戰！但不能不準備」

▲▼外交國防委員會 邱國正聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對國防部預告「全動法」修法，掀起部分人士與在野黨的反彈，國防部長邱國正6日上午在立法院受訪時強調，「16歲上戰場」完全沒這回事，國軍入伍18歲後，要有槍也要當兵，打靶都有嚴格規定，遑論作戰，作戰都不願意發生，「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」。

邱國正受訪時，先就「全動法」修法預告衍生的爭議進行說明。他表示，前年5月份，因為要編成全民防衛動員署，要經過立法院，黨團協商時同意在去年1月1日成立全動署，但有附帶決議，成立後要對單一縣市實施驗證、兵推，得到數據後在一年內檢討。

邱國正表示，動員準備法進行修正，參考當前環境、局勢，也看國外的例子，韓國、瑞士等都有，主要用意就是一旦作戰，對整個國家戰略物資的掌控要做運用，達到全民防衛作戰效果，基於此理由，召集各部會針對此法開會，原本只有八個部會，但發現不夠周延，因為科技日新月異，必須進行修正。

邱國正說，身為民主國家要做最好準備，而且儘量不要干預到人民生活，朝這一方面來努力，至於「公告」也是有原因的，修好後要公告，公告的目的就是要找尋哪一個有意見、問題，綜合整理後跨部會協調，認可後再到行政院、立法院，程序不會亂，過程中的紛紛擾擾，不會怪捕風捉影，但這也是公告的目的。

邱國正強調，「16歲上戰場」完全沒這回事，國軍入伍18歲後，要有槍也要當兵，打靶都有嚴格規定，遑論作戰，作戰都不願意發生，「身為軍人出生的我反對作戰，但不能不做準備」，準備越周延，有狀況發生越能按部就班。

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