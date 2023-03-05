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台大雲林分院　打造「分級醫療和區域合作」典範

▲台大醫院雲林分院與在地基層院所進行分級醫療座談會，並於會中表揚疫情下極力推動分級醫療有成的醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院與在地基層院所進行分級醫療座談會，並於會中表揚疫情下極力推動分級醫療有成的醫師。（下同）（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

歷經3年疫情，期間台大雲林分院與基層院所並肩推動「分級醫療」，日前辦理分級醫療座談會，並於會中表揚醫師，包括雙向轉診優良獎、優良星月院所獎、優良星月登峰獎，會中亦嘉勉院內前五大轉出成功醫師，頒發分級醫療優良獎，鼓勵院內醫師多和病人溝通，適當地轉至附近基層院所，建立雙主責醫師制。

雲林縣衛生局長曾春美、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲、雲林縣診所協會理事長林嘉祈均出席參與此次座談會，希望藉由雙向交流與意見回饋傾聽各診所醫師的寶貴意見，討論後疫情時代及智慧醫療的介入，如何讓轉診制度能變得更加完善，面對未來更多的挑戰，大家更加堅定地宣誓推廣，雲林醫療同業推動分級醫療，共同完成中台灣的健康守護。

▲台大醫院雲林分院與在地基層院所進行分級醫療座談會，並於會中表揚疫情下極力推動分級醫療有成的醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

局長曾春美表示，衛生局在新冠肺炎疫情嚴峻時，與台大醫院雲林分院共同開發全國首創「COVID-19智慧e化派案個案管理平台」，並邀請專責醫院共同參與開發評估表單，感謝雲林縣醫師公會與基層院所的加入，建立分級醫療照護模式，成功創造出防疫需求、民眾就醫權益及醫療量能維繫的三贏局面，在今年國家品質標章SNQ公益服務類之獎項，展現公、私單位協力合作的高效率成果。

門診部主任陳彥甫表示，疫情大爆發時，由基層醫師接手視訊診療門診，緩解大量確診民眾的就醫需求，讓台大雲林分院能更專注在COVID-19 急重症的照護；不僅成功救治COVID-19重症母女、與若瑟醫院區域攜手聯防，奇蹟救回Omicron的腦炎重症孩童、由基層診所轉來前置胎盤急性出血的確診產婦，也順利產下雙胞胎且母子均安。

院長馬惠明指出，台大醫院雲林分院小兒重症團隊以COVID兒童急重症遠距醫療照護網為基礎（COVID Kids-NET）建立「安心雲林e院聯防-兒科急診6星遠距共照服務」，更與雲林縣內兒科基層診所醫師成立COVID-19照護平台，共有36家診所加入，讓家長可以在第一時間先找熟悉的家庭醫師或基層診所看診。

院長馬惠明說，「兒科急診6星遠距共照」除了落實分級醫療，也緩解家長緊張的情緒，提供最貼近需求且即時的醫療照護。台大雲林分院與基層院所的努力不僅僅是「雙向轉診」的個案互轉，未來也將融入「創新的智慧醫療」，朝向更多元更深入的「分級醫療」邁進。

▲台大醫院雲林分院與在地基層院所進行分級醫療座談會，並於會中表揚疫情下極力推動分級醫療有成的醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副院長徐明洸也提到，近幾年來台大雲林分院與基層院所的合作更加緊密及多元化了，除了大型交流座談會外，也透過各種討論會，分享困難轉介個案及醫療新知，進而強化周產期照護網路計畫，完善雲林地區高危險妊娠轉診、高危險新生兒外接功能。此外，更打造「開放產科醫院」模式，和基層醫師合作，讓孕婦可就近在離家近的婦產科診所產檢，再到醫院生產，可謂診所、醫院、孕婦的三贏局面。

院長馬惠明談到過去幾年來，雲林基層醫療與衛生單位的互融共好，已經成為全國的楷模。未來我們將繼續守護雲林的醫療網，成為醫界幸福的「桃花源」和好所在，也持續深化雙向轉診及落實多元的分級醫療，打造更人性化且便利的智慧醫療平台，讓適當的轉診病人都能夠更方便及安心地回歸社區接受基層醫師照護，達成「民眾」、「基層院所」及「區域醫院/醫學中心」都獲益的三贏目標。

▲台大醫院雲林分院與在地基層院所進行分級醫療座談會，並於會中表揚疫情下極力推動分級醫療有成的醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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