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雲林翁騎電動代步車20公里...田間小路迷航　熱心民眾報警助返家

▲土庫鎮一名79歲老翁騎電動代步車遠征20公里迷路在田間小路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫鎮一名79歲老翁騎電動代步車遠征20公里迷路在田間小路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六警分局饒平派出所日前接獲民眾報案，發現一名老翁呆坐在代步車上停於莿桐鄉堤防旁，需要協助，警方派員到場發現老翁無法表達身份及來意，先將疲憊老翁帶返所休息，查出竟是從土庫鎮騎了20公里遠迷路至此，也被家屬於該區通報走失，家屬接獲通知開心前來接回老翁，頻頻向警方道謝。

斗六警分局說明，民眾報案說四合村新虎尾溪堤防第14號觀測臺有迷失老人，需要員警協助，警員陳冠廷獲報後立即前往查處。抵達後發現有一名年邁老翁坐於電動代步車內動彈不得，報案人向警方表示原先以為老翁是來巡田，過了許久老翁仍獨自一人在那，擔心危險才報警。

▲土庫鎮一名79歲老翁騎電動代步車遠征20公里迷路在田間小路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲土庫鎮一名79歲老翁騎電動代步車遠征20公里迷路在田間小路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員向老翁關心詢問時，老翁無法明確表達身分資料，僅表示自己來自溪邊，初步檢視電動代步車，發現置物籃留有去年選舉的宣傳品，依宣傳單內容研判老翁可能來自土庫鎮。因老翁看起來神情疲憊，警員便先將老翁帶返派出所休息，經檢查老翁隨身攜帶之物，發現老翁帶有健保卡，終這才確認老翁身分。

警方指出，這名走失的鄭姓老翁已高齡79歲，家住土庫鎮，於當日上午7時許出門後忘記回家的路，家人遍尋不著心急如焚，已向當地派出所報案失蹤協尋，下午接獲饒平派出所警方通知，才知老翁已離家20多公里遠，幸好有熱心民眾和警方的幫助，才能讓老翁平安返家。

斗六警分局表示，警員當下亦向家屬建議，為防止老翁再次走失，請將家人聯絡電話隨時放在老翁身上。在此提醒民眾，可帶家中長輩前往分局做指紋捺印建檔工作，亦可申請愛心手環或智慧定位手環讓老翁配戴，若不慎走失時能盡速聯絡家屬。

▲土庫鎮一名79歲老翁騎電動代步車遠征20公里迷路在田間小路上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲79歲老翁迷路在20公里遠外的鄉鎮，警員將其帶回分駐所休息，並通知家屬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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