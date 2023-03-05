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社會 社會焦點 保障人權

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

▲雲林一名婦人誤認詐騙集團是姪女，真的匯了35萬後電話打不通，才知道遭騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人接到疑似姪女的來電，相當開心，信以為真。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

常見手法再現蹤！雲林水林鄉一名黃姓婦人上週接到「未顯示號碼」以為是姪女，互相加了通訊軟體後經過一番噓寒問暖，該名「假姪女」向她表示想借35萬元週轉資金，因聊得太開心並未進一步查證，真的匯款完成後「假姪女」立刻人間蒸發，回過神才驚覺遭詐騙。

北港警分局指出，黃姓婦人接到未顯示來電的問候電話，乍聽聲音很像是姪女便未留心查證，待噓寒問暖後，「假姪女」向說想借35萬元週轉資金，好還清她欠別人的款項。因黃婦心疼姪女，未進一步確認身分便立刻至水林農會臨櫃匯款35萬元至詐騙歹徒之指定帳戶，黃婦事後再撥打「假姪女」電話一直未獲回應，才驚覺遭到詐騙。

▲雲林一名婦人誤認詐騙集團是姪女，真的匯了35萬後電話打不通，才知道遭騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲假姪女，傳了一張嬰兒照哄騙姑姑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，詐騙集團假冒同學、親友身分來電裝熟攀談再借錢的詐騙手法，層出不窮。「外甥」、「姪女」相當常見，詐騙集團假借此名義向舅舅、姑姑詐取金錢案件，有如雨後春筍。提醒民眾遇上以親戚名義來電借錢，務必先確認對方真實身分。

▲雲林一名婦人誤認詐騙集團是姪女，真的匯了35萬後電話打不通，才知道遭騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲假姪女以還債為由，提供帳戶向姑姑借35萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局呼籲，接到不明來電或 LINE 訊息問候，先作確認，如果接到親朋好友傳訊息要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺，或是透過其他管道向本人査證。北港警分局除利用官網及臉書粉絲專頁廣為宣導「阿昭署長來了」系列影片外，並持續結合市府各機關學校及在地機構團體，實施分齡分眾宣導，提醒大家要保持警覺，冷靜辨識詐騙陷阱。

▲雲林一名婦人誤認詐騙集團是姪女，真的匯了35萬後電話打不通，才知道遭騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人真的匯了35萬後，該帳號從此無人接聽、應答才知道遭騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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