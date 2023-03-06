噴火絕命畫面曝！38歲工程師「停等突左轉」挨撞　頭部重創亡

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名工程師半夜騎機車沿著中正路要左轉化成路時，原本停在左轉停等區等左轉燈，不明原因突然左轉，一部綠燈直行的小客車剎車不及，直接將他連人帶車撞飛，在地上滑行，噴出陣陣火花，造成騎士頭部重創、肋骨骨折及下巴粉碎性骨折，送醫搶救不治，詳細原因待警方調查。

▲呂男突然騎機車左轉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，在一家電子公司擔任工程師的38歲呂姓男子，5日凌晨2時許，騎機車停在新莊區IKEA旁的機車停等區要左轉化成路，不明原因未等候左轉號誌燈亮時，就直接左轉。

▼呂男突然騎機車左轉，遭直行汽車撞飛，機車滑行冒出火花， 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時33歲黃姓男子開車要載朋友回去三重，綠燈直行經此路口時，突然呂男騎機車從右邊衝出，直接將他連人帶車撞飛，機車在柏油地上滑行，還冒出陣陣火花，造成呂男頭部出血、肋骨骨折及下巴粉碎性骨折，當場倒地不起。

警消救護人員趕抵，緊急將他送往部立台北醫院救治，經1個多小時的搶救仍傷重不治，雙方經酒測均無酒駕，警方後續通知家屬到院，詳細肇事原因待警方調查。

▼呂男原本在藍色區塊停等左轉 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼呂男突然騎機車左轉，遭直行汽車撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）