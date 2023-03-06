車禍醒來罹患臉盲症　男認不出妻小！老婆每天追問「我是誰」

▲英國男子19歲出車禍腦部受損，使他罹患臉盲症與癲癇症，無法認出家人的臉，車禍前的記憶全都忘卻。（圖／翻攝自英國腦損傷慈善機構Headway）

記者張寧倢／編譯

英國兒童小說作家托馬斯（Thomas Leeds）出生於80年代的西倫敦，然而，2003年當時僅19歲的他出了車禍，創傷性腦損傷使他罹患臉盲症與癲癇症，所有家人的臉都認不得。7年後他娶妻生子，每天早上仍有可能忘記老婆是誰，女兒們回家後老婆還得重新為他解釋一次情況，也可能在公園裡認不出自己的小孩。

根據每日郵報報導，托馬斯19歲時在倫敦過馬路時被計程車撞飛，頭部著地，腦部掃描顯示他的大腦中有一個大血塊，透過手術移除後，他幸運地活了下來。不過他一醒來就發現車禍前所有的記憶都消失了，後來還發現罹患癲癇與面部識別能力缺乏症（prosopagnosia，臉盲症），不再認得家人、朋友，雖然他覺得看起來很眼熟，但共同記憶都消失了，「一切對我而言都是新的，就像個嬰兒一樣。」

▲托馬斯娶妻生子後仍得面對臉盲症帶來的生活困擾。（圖／翻攝自英國腦損傷慈善機構Headway）

車禍發生7年後，托馬斯在交友網站上認識現在的妻子蘇菲（Sophie），他一開始就坦承相告說自己腦部受傷還有癲癇。蘇菲說，那時她唯一擔心的是如果約會到一半托馬斯突然癲癇發作，她該怎麼辦，但後來她也學會怎麼應對了，「我愛上的是他現在的樣子，而不是過去，或假如沒有發生變故可能成為的樣子。」兩人在2014年結婚，很幸運地，婚禮當天托馬斯的身體狀況很好。

蘇菲每天早上叫醒托馬斯時，可能會用問句「我是誰？叫什麼名字？」來代替道早安，偶爾托馬斯當天狀況好就會回答「妳是我的妻子蘇菲」，但若是不記得她，就代表今天他大腦有點糟，蘇菲會在家上班、接孩子上下學，他們育有7歲、4歲兩個女兒。托馬斯表示，有時候他記憶很模糊，「在公園裡，我好幾次都認不出自己的孩子。」他說他很幸運，老婆的工作靈活度高，萬一他身體出狀況還有人能在家陪小孩。

▲托馬斯習慣用拍照的方式幫助自己記得生活大小事。（圖／翻攝自thomasleedsbooks.com）

談到兩名女兒如何面對父親的病症，托馬斯說，因為自己從始至終都是這樣，所以小孩感覺不到有什麼不同，「我們用她們能理解的方式解釋，她們知道有時候爸爸身體不太舒服，我們就必須待在家裡，才能讓我休息。」女兒知道如果爸爸無法認得她們就要大聲喊他或揮手，出門前他也會用手機把兩名孩子穿著拍下來。

目前托馬斯的癲癇症透過藥物控制得當，但仍然有可能會在小孩面前發作，2018年最後一次癲癇發作時，大女兒只有3歲，小女兒還只是個嬰兒，蘇菲將孩子交給公婆照顧一天，托馬斯醒來時完全不記得自己身在何處，還以為自己活在2005年，接女兒們回家時蘇菲不得不向他解釋，「其實我們已經結婚了，我們的孩子也要回家了。」

▲托馬斯克服障礙，完成兒童小說著作《Jayben And The Golden Torch》。（圖／翻攝自IG@thomasleedsbooks）

托馬斯車禍後很難認字，必須像兒童學說話一樣的發音方式唸出來，但他仍不放棄，他從腦損傷的生活經歷得到靈感，創作並出版一本了兒童奇幻小說，「我的座右銘是如果有些事情不是完全不可能，那麼就一定有辦法做到。殘疾也許是你無法治癒的，但你可以學會和它共存。」