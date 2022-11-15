破門發現16歲少女全裸倒床上「喪失前晚記憶」　警逮捕5男到案

▲警接獲報案，發現2名昏迷裸女。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

西班牙警方近來在當地度假勝地一棟房子中，發現來自英國的16歲少女與來自立陶宛的20歲女子全身赤裸，意識十分模糊，還找到包含砍刀、手槍等多樣武器，目前已將2女送醫，並將5名涉案男子逮捕。

事件發生在太陽海岸(Costa del Sol)馬貝拉市(Marbella)附近高檔度假地點巴努斯港(Puerto Banús)，警方13日凌晨5時接到16歲少女的女性朋友報案。報案者表示，她和少女通話時，朋友正在哭而且很痛苦，對方和一群持有武器的男人在一起，後來電話就突然掛斷。

警方前往現場調查，發現16歲少女與另一名20歲女子全身赤裸，身上只有一條毯子，將2人救出後緊急送醫。少女表示，她不太記得前一晚發生什麼事，只記得自己原本在一家夜店，後來被2名男子帶上車。另外一名受害女子的情況也差不多，也只記得自己原本在夜店，後來上車要去另外一間酒吧，之後的事情就沒有印象。

警方目前已逮捕5名涉案男子，分別來自英國、愛爾蘭、摩洛哥與芬蘭等國，其中1人是未成年者。警方到場時，3名男子立即跳窗逃跑，導致1人腳踝受傷，另外2人則在房內被捕，詳細案情仍待調查中，尚不清楚2名女子是否相識。