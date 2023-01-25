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不老騎士載滿棉被上信義鄉深山　「神明叫我來的」暖警帶回安置

▲老翁騎車滿載棉被獨上信義鄉山區，被巡邏員警帶返派出所安置。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老翁騎車滿載棉被獨上信義鄉山區，被巡邏員警帶返派出所安置。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

70歲張姓老翁於農曆新年前夕獨自騎乘機車、滿載棉被，從名間鄉橫越近90公里路到信義鄉地利村徘徊，巡邏員警發現後上前詢問，張翁卻表示「奉神明指引而來」，員警於是將其帶回派出所，並聯絡家屬前來；家屬表示張翁患有間歇性失憶症，感謝員警保護照顧，讓其可以平安過好年。

信義警分局表示，雙龍派出所副所長魏志國、人倫派出所警員白政光於1月19日下午4時巡邏時，在地利國小附近發現一名老翁獨自騎乘機車，車上竟滿載著棉被，舉止異常，於是趨前關心；頭戴著印有宮廟字樣帽子的老翁表示，他是奉神明指引而來，且言談中盡是神鬼怪誕之言，所幸魏志國略懂民間傳統宮廟信仰，於是投其所好，2人相談甚歡。

不過員警看老翁獨自一人，又載著滿車棉被，擔心他流落山區受凍，於是先將老翁帶回地利派出所吃熱食充饑，並詢問其家人連絡電話，老翁僅記得姪女手機電話，警方立即通知簡姓姪女。

簡女晚間抵達派出所時，向員警表示老翁精神狀況不佳，偶有短暫失憶迷路之情況，因其子女工作在外，目前與她同住照顧；簡女感謝道，幸好警方將老人家帶回派出所照護，否則天寒地凍流落在外不知去向，恐有生命危險，也讓一家人能團圓平安過年。

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