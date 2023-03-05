蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

▲國內蛋價再創新高。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋批發價明起（6日）再漲3元，從每台斤52元漲到55元，產地價從3月9日（四）起每台斤42.5元漲到45.5元，蛋價創歷史新高，也是3周內第2度調漲。農委會晚間發布新聞稿指出，尊重市場機制，此波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8%，尚屬合理範圍。

農委會表示，此波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8%，尚屬合理範圍。近來市場需求仍大於供給，又因禽流感疫病等因素雞農生產成本增加許多，供給量也無法提升，將持續辦理蛋品進口，以補充國內需要，確保消費者需求。

農委會指出，目前雞蛋日產量約11.2萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，又因氣候嚴寒及疫病持續影響雞蛋產能，為造成雞蛋供應量減少主因。蛋商及蛋農代表今日開會決定雞蛋批發價每台斤漲3元，以反映市場供需狀況。

農委會說明，近期持續受氣候及疫病影響，造成雞隻育成及產蛋率下降且需求持穩，蛋價調漲係反映市場供需，尊重市場機制。未來持續密切掌握產銷動態及協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，並辦理進口雞蛋，預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，補足加工用蛋缺口，以穩定市場供需。

農委會進一步指出，將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，另預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，並由各地區蛋商公會統籌調配供應傳統通路(包括早餐、餐飲、烘培及雜糧行等業者)等需求，未來並透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力，以提升經營效率，並確保蛋農收益及兼顧消費者權益。