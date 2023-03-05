獨／缺蛋害的！遼寧夜市老店勝利號宣布：蚵仔煎不加蛋

▲蛋荒波及餐飲業，有夜市小吃攤商宣布，蚵仔煎不加蛋了。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

著名的台灣夜市小吃蚵仔煎，除了鮮嫩肥美的蚵仔外，雞蛋更是重要的靈魂要角。但國內正面臨史上最嚴重的蛋荒，重創餐飲業者，台北市遼寧夜市40多年蚵仔煎老店「勝利號」在臉書粉專宣布，因為即將「斷蛋」，明（3/6）起蚵仔煎沒蛋可加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋也無限期停賣。有消費者聽聞驚呼：「沒有雞蛋，就像少了靈魂的蚵仔煎」。

位於遼寧夜市的40年蚵仔煎老店「勝利號」蚵仔煎，以酥脆的表皮配上飽滿的蚵仔和濃郁煎蛋，搭配店家自製的醬料，向來是當地的人氣小吃。但店家連日在臉書粉專預告，因為「本攤即將斷蛋」，明天蚵仔煎可能沒蛋可加，蛋煎、蛋花湯、滷蛋無限期停賣。並在臉書透露，主要原因是產地禽場出事，無法繼續供應雞蛋。

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「勝利號」業者跟《ETtoday新聞雲》說，店內用的雞蛋都是直接跟合作蛋雞場進貨，因為合作雞場發生禽流感，雞隻全面撲殺，根本無蛋可供，只能緊急找替代廠商，但現在供蛋吃緊，還在努力接洽其他蛋商，只好先在臉書預告，一旦店內庫存雞蛋用完，蚵仔煎就不再加蛋，其他蛋煎、蛋花湯、滷蛋也無限期停賣。

業者無奈表示，近期國內蛋荒，的確對營運造成影響，只能希望消費者多體諒，業者還說，早期也有人吃蚵仔煎不加蛋，口感也很好，但會努力尋求其他蛋源，希望「斷蛋」時間不會持續太久。

近期蛋荒越演越烈，全台餐飲業者哀鴻遍野，包括新竹湖口名店「老五鹹粥」宣布，因為缺蛋停業10天；新北市拉麵店「白川麵場」用成本較高的雞叉燒替代溏心蛋；桃園市平鎮區的茶餐廳「香港西多士」也宣布，店內通心粉、湯麵、撈麵及飯類暫不供應雞蛋，每餐點減10元；彰化排隊名店「蓁古早味現烤蛋糕」也在臉書公告，因缺蛋無法供應每天產量需求，營業時間與蛋糕口味將每日調整，提醒消費者出門購買先來電確認。

根據農委會最新統計，目前雞蛋日產量為11.2萬箱（每箱200顆），產量跟每天需求還有50萬到80萬顆的不足，為解決短期需求，農委會3月進口500萬顆雞蛋應急。畜牧處指出，已向澳洲下單5筆各36萬顆雞蛋空運來台，目前已到貨2批，3月陸續會送達，其他約320萬顆則透過海運來台。