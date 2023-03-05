未婚妻跟軍官激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　怒退婚變單親爸

▲軍人啪啪啪幼教女老師「偷拍照傳前妻」，女老師的未婚夫發文說明經過。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／綜合報導

台中一名幼教女老師日前透過交友App，結識一名洪姓職業男軍官發生性關係，事後洪男拍下她的裸照並傳給前妻炫耀，沒想到前妻把照片轉傳給女老師未婚夫，害得女老師失去工作婚姻告吹，氣得對洪男提告求償，案件曝光後，該名未婚夫自嘲是「綠帽王」，並說現在過得很不好，因為女老師懷孕，「驗過DNA結果是我的」，現在是個單親爸爸，至今無法從這誇張的故事中脫身。

判決書指出，幼教女老師認識洪男後，兩人到汽車旅館休息並發生性關係，不料洪男卻在未經過她同意的情況下偷拍下她裸照，並把照片傳給張姓前妻炫耀，沒想到張女後來把6張照片傳給女老師的未婚夫，造成女老師事業、婚姻大變，女老師提告請求洪男賠償100萬元精神及財產損失。台中地院一審判處洪男3月有期徒刑，民事部分判處洪男應賠償20萬元精神撫慰金。

案件經媒體曝光後引起熱議，這起事件女老師的未婚夫，在PTT八卦板發文指出，他是故事中的當事人，「就稱我為綠帽王吧」，事發後過得很不好，因為這女老師說她懷孕了，「驗過DNA結果是我的，但我不可能會因為這樣當接盤俠」，因此現在是個單親爸爸，不過因為小孩跟官司，所以一直無法從這誇張的故事中脫身。

他也說明了幾個判決未提到的疑點，首先就是洪男前妻會知道他是誰，是因為洪男要證明自己離婚後過得比以前還爽，故意氣前妻，並且還跟至少三位前妻閨密分享戰績，洪男炫耀時都直接指名道姓，也有po他跟女老師的照片，所以其實很好找到他。

未婚夫表示，提告起因是在2020年3月4日時，洪男又跟女老師吵架，威脅她「如果敢離開，那我可以成就妳，也可以毀掉妳」，女老師當下不甩他，結果洪男當天晚上就透過閨蜜1號，主動跟他提這段誇張的故事，但洪男當時堅稱自己也是被害者，根本不知道對方有未婚夫，所以他就跟女老師解除婚約並且找洪男要求賠償，然後把此事傳至國防部。

未婚夫指出，跟國防部檢舉洪男後，國防部的回應是根據婚姻不忠跟行為不檢各處一個大過，至於偷拍的事情因為進入法律程序，所以要等宣判後才做處置。直到隔年刑事判決出來後，國防部回應「一罪不二罰、偷拍的事情在2020年已經懲處過了，因此不再另行處置。」

未婚夫說，所以事件到今天為止，洪男在軍中只有考績被打差而已，「還爽爽的繼續等退伍呢」，強調「以上的發文都有相關證據，非常歡迎洪少校或是女方再來告我一次妨礙名譽」。