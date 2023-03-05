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社會 社會焦點 保障人權

台灣也有駕駛地獄！迷你三寶「閃電步」過馬路　家長根本沒在看

記者黃資真／台中報導

台灣雖然出現不少「行人地獄」的奇觀，但也時常有「駕駛地獄」的情況發生，台南西港就有1名男童突然從馬路上竄出，嚇得汽車駕駛急踩剎車，才未釀成悲劇，沒想到家長完全沒注意小孩過馬路，原PO希望藉此宣導民眾行經該路段時記得減速慢行，避免撞傷孩子，大人也需要教導小朋友過馬路時得多多注意。

▲▼ 台中西港就有1名男童突然從馬路上竄出，嚇得汽車駕駛急踩剎車。（圖／翻攝自我是西港人臉書）

▲1名男童突然從馬路旁竄出，汽車駕駛見狀急踩剎車險出事。（圖／翻攝自我是西港人臉書，下同）

原PO在「我是西港人」臉書發文指出，3月3日早上7時40分，行經某路口時，左邊有名男童買完早餐，見車輛都停下，趕緊從左側路邊的車陣中鑽出，所幸當時原PO速度不快，見男童突然迸出，即時剎車才未釀禍。

原PO表示，當時自己與車上的孩子都被嚇到，她也特地停下跟男童爸爸說：「我差點撞到弟弟，小孩這樣過馬路，很危險。」但爸爸一臉疑惑，原來他根本不清楚孩子過馬路。

原PO也在留言區提到，後續男童父親已私訊她道歉，「這次真的很慶幸沒撞上弟弟，所以不管是大人還是小孩，都要宣導，這樣才能快快樂樂出門，平平安安回家，多一點注意，多一點禮讓，才能少一點傷害。」

貼文底下不少當地民眾留言表示，「這邊真的很可怕，常常這樣子衝出來，我也常常嚇到」、「這個路口車速真的要放慢，因為有補習班，小朋友蠻多的，麻煩大家多宣導」、「真的要好好教導每位小朋友，不管過任何馬路~都要停，看，聽吧！」

▼ 原PO表示男童父親已私訊道歉，同時也想提醒民眾要多加注意。

▲▼ 台中西港就有1名男童突然從馬路上竄出，嚇得汽車駕駛急踩剎車。（圖／翻攝自我是西港人臉書）

▲▼ 台中西港就有1名男童突然從馬路上竄出，嚇得汽車駕駛急踩剎車。（圖／翻攝自我是西港人臉書）

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