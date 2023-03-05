獨／青春再-1！台中30年漫畫書店恐熄燈　熟客淚：一中商圈必去

記者許權毅／台中報導

位在台中一中商圈知名漫畫書店「捷比漫畫便利屋」傳出頂讓消息，店家4日貼出公告表示，「歡迎有意接手者12日前洽詢，若無有意或合宜人員，將另行公告結束營業日。」消息一出便引起許多民眾感嘆「青春回憶沒有了！」今（5）日也湧入許多民眾到店裡購物，許多熟客和店員閒聊，期盼有人能接手，延續30年來的美好時光。

▲台中一中商圈知名漫畫屋「捷比」傳出頂讓消息，若無人接手、適合人選，將熄燈。（圖／記者許權毅攝，下同）



店家貼出公告寫下：「非常感謝您陪伴我們一路成長，有您的支持與鼓勵才得以讓我們有動力度過疫情最艱困的時刻。台中捷比或許無法成為您購書的首選，但一定曾有過你我青春的足跡。歡迎有意接手經營者找俞店長或自行來店面洽，如果期間內仍無有意或合宜人選，將另行公告結束營業日與會員最終感謝祭時間。」

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▲店面坪數不大，擠進許多民眾前來購書。



文章一貼出便有許多網友留言，寫下「高中的青春回憶…而且紙本漫畫真的存量很多，總是能找到想要的」、「從國中陪伴我到即將踏入社會…雖然已經很少在看動漫了但只要有去一中肯定會進去看」、「希望可以找到有人接手，整間店裡裡外外的回憶啊！還有我最愛的樓梯」。

▲▼從熱門海賊王、排球少年、鬼滅之刃，到冷門漫畫作品、小說都一一陳列在架上。



記者今日實際前往位在一中商圈太平路的捷比漫畫屋，發現有大批死忠顧客前來逛逛。店員透露，現任老闆從還在念大學時就在捷比打工，在捷比營業的第5年便頂下來自己做，至今已經25個年頭，也就是說捷比已經在此處屹立30年。

▲▼店裡店外也有扭蛋、盒玩，甚至有同人作家寄賣的商品。



捷比漫畫屋上上下下好幾層樓，樓梯間、牆上擺滿許多漫畫，從熱門的《灌籃高手》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》，或是冷門作品應有盡有，人群穿梭在窄窄的店裡尋找漫畫、小說，還有許多扭蛋、盒玩可以購買。

▲▼捷比最大的特色是有同人作家畫畫空間，牆上也有許多作家的作品。





店員透露，無奈量最大的紙本書越來越難賣，成本利潤、疫情、租金等等都有影響，老闆實在也是累了，決定要休息，至於店裡的5名員工怎麼辦？若是有人接手可能會繼續做下去，但若無人也只能順勢離職，一切狀況未定。據悉，捷比客群大多是老客人為主，都能跟店員聊上兩句，店面的書籍上萬本，另外也有扭蛋，最大的特色是提供同人作家二創的空間，也能寄賣商品。

老闆低調不願意受訪，僅在臉書上發出貼文說：「謹代表台中捷比向廣大的會員和顧客致上最深的歉意與祝福，在此處與您相遇、相處的點點滴滴小編一家都將銘記感謝在心，也是人生中一段美好的回憶。」