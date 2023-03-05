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社會 社會焦點 保障人權

中興大學旁民宅火警！2貓寶貝受困　里長、消防員進屋搶救

記者白珈陽／台中報導

中興大學附近一棟民宅5日上午傳出火警，台中市消防局獲報立即派員搶救，火勢約半小時撲滅，所幸無人傷亡。屋主說，起火地點疑為3樓神明廳，火災發生後就趕緊帶家人逃出；屋主一家順利逃生，卻傳出有2隻寵物貓受困屋內，經當地所長及消防人員協助，橘貓、美短成功獲救，人貓均安。詳細起火原因，由火調進一步調查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中興大學附近一間民宅5日上午發生火警。（圖／台中市消防局提供）

台中市消防局表示，台中市南區五權南路264巷5日上午11時40分發生住宅火警，派遣國光、信義、勤工、大里、南屯分隊，共17車45人前往搶救，由第七大隊組長林建男指揮。

消防人員到場發現，現場為2樓RC、3樓鐵皮結構建物，3樓書房內雜物起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，並延燒至隔壁房間及雜物天花板、遮雨棚，火勢在中午12時13分撲滅，無人員傷亡，財損待查。

火勢獲得控制後，屋主妻子向消防人員求助，稱有寵物貓仍受困屋內，當地里長與消防人員進屋搜索，於1樓發現其中1隻橘貓，將其救出屋外，屋主妻子見狀趕緊將濕淋淋的橘貓擁入懷中安撫。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲屋主妻子將濕淋淋的橘貓擁入懷中安撫。（圖／記者白珈陽攝）

妻子又說，還有一隻美短（美國短毛貓）在屋內，但個性較膽小，已受驚嚇攻擊性高，不好抓捕，在逃出過程中，她試圖抱住美短卻被抓傷，只能暫時放棄。

里長與消防人員再次入屋，惟找到美短後，發現陌生人確實難以靠近，不斷嘶吼、張牙舞爪，遂請妻子偕同救援，最後妻子拿著貓用外出籠，順利也將美短救出屋外。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲個性較敏感的美短也成功獲救。（圖／記者白珈陽攝）

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