侯友宜缺席林明溱選前之夜內幕　黨務人士：朱立倫數次力邀被拒

▲侯友宜228連假下南投輔選林明溱，選前之夜則用錄製影片方式相挺。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投第二選區立委補選昨（4）晚結果揭曉，藍營候選人林明溱以1925票的極小差距，敗給綠營對手蔡培慧。對此結果，藍營內部把矛頭指向新北市長侯友宜，指其選前之夜缺席，破壞團結勝選。一位熟知南投輔選內情的黨務人士透露，黨主席朱立倫數次力邀侯友宜參加選前之夜，但侯就是以市政行程為藉口「閃了」。他並感慨，當大家都在奮戰，侯友宜自己卻閃遠遠。

對於侯友宜缺席3日的選前之夜，侯陣營對外澄清，他是到安坑輕軌督導試營運過程的缺失，並詢問民眾對安坑輕軌還有哪些意見；也到各地偏鄉進行座談，了解基層里長需求；同時也針對各局處重大議題召開協調會議。侯友宜本人強調，其實行程非常滿，都是為新北市在努力。

黨主席朱立倫也親自為侯友宜緩頰，稱侯在2月26日禮拜天才剛到南投力挺林明溱，也有預錄錄影帶，在選前之夜晚會時播放。不過，一位熟知南投輔選內情的黨務人士透露，其實朱立倫數次力邀侯友宜參加選前之夜，但侯就是以市政行程為藉口「閃了」，繼四大公投的「歲月靜好」千字文之後，侯再度成為黨內檢討對象，引發「戰犯」聲浪。

黨務人士坦言，侯友宜來不來選前之夜其實對選情影響不大，因為林明溱本身家族問題眾多。不過儘管如此，該人士仍表示，侯友宜缺席選前之夜，產生的會是「觀感問題」。他感慨道，因為當大家都在團結奮戰，侯友宜自己卻閃遠遠，講好聽一點是「愛惜羽毛」，直白一點卻是「好官我自為之」。

在南投補選之前，近朱人士都說，朱立倫與侯友宜溝通順暢，兩人相遇時也都互稱「最佳總教練」、「最強母雞」。如今遭逢敗選，今（5）日朱在新北市一場公祭巧遇侯，兩人竟完全零互動，雙方關係是否生變，值得後續觀察。