幕後／林明溱2月敗相已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

▲面對綠營氣勢凌厲的打法，林明溱顯然無招架之力。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投第二選區立委補選昨（4）日結果揭曉，外界一開始不看好民進黨候選人蔡培慧，但她最終以1925票之差，險勝國民黨候選人林明溱。對此結果，藍營大感驚訝，各方檢討聲浪紛至沓來；黨務人士坦言，其實2月初就知道林的氣勢直掉，打不起來，當時朱立倫還親自帶隊召開輔選會議，並緊急調派大軍南下馳援，可惜時間跟力道都為時已晚，關鍵點在於林明溱在位太久，被綠營猛攻「世襲父傳子」最是重傷。

針對南投第二選區立委補選，據了解，國民黨輔選要角們直到投票當天，都還認定林明溱應會險勝。未料，從下午4時開票起，林明溱幾乎一路落後，儘管雙方票數緊咬，可始終未能反超，整個競選總部陷入低氣壓。傍晚5時40分，林明溱發表敗選感言，強調這是一場「有槍有子彈」與「沒槍沒子彈」的對抗，因媒體不斷中傷抹黑，才以些微票數落敗；接著他呼籲年輕人年底立委選舉出來打拚，好好為國民黨爭一口氣。

林明溱的談話，點出不少問題。首先是媒體空戰方面，民進黨由黨主席賴清德御駕親征，他本身就自帶媒體光環，加諸指派副秘書長黃建嘉進駐南投操盤，猛攻林明溱「為子買豪宅」、「世襲父傳子」、「垃圾問題無解」、「6年去中國84次」等議題，因此不只是「有槍有子彈」，甚至堪稱「有炮有飛彈」。

反觀林明溱披掛上陣後，或許是自恃基層實力雄厚，故起初多維持傳統陸戰打法，面對綠營空軍狂轟濫炸，卻都置若罔聞，故所謂「沒槍沒子彈」，其實是他自己把槍彈收起來。黨中央輔選人士表示，其實2月初就知道林氣勢已直直掉，朱立倫親自帶隊召開輔選會議，並緊急調派大軍南下馳援，但那時黃建嘉早已被賴清德指派南下坐鎮，天天丟出爆炸性議題，林明溱陣營疲於應付，整個選戰節奏完全受制於人，所以就算國民黨從中央調人南下支援，也有點為時已晚。

再者林明溱在南投當過立委與八年縣長，家族也方實力雄厚，其選戰打法未必會與黨中央下去支援的人一致，藍營人士舉例，之前曾看見林明溱的競選小物有一些不妥的用字，會被綠營拿來做文章，想提出解方卻被拒，顯見黨中央也有無能為力之處。

▲台北市長蔣萬安赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

黨務人士直言，林明溱之所以後期民調直直落，主因是林被綠營猛攻「世襲父傳子」最是重傷，加諸其子林儒彬打著縣長特助名義，在地方上行事作風備受爭議，不少南投人對林家很有微詞，就連在地幹部也都很不滿。

林明溱敗選感言呼籲，國民黨年輕人要出來打拚。但事實上，國民黨在南投不是沒有年輕人，市議員游顥現年39歲，比72歲的林明溱整整年輕了33歲，且他並沒有不要出來打拼，反而很積極爭取補選機會。只可惜1月4日中常會，朱立倫以「時間匆促」為由，決意徵召林明溱；游顥當場發表「不能也無法與之爭」演說，遺憾地接受黨中央決定。林明溱被提名時，黨中央曾稱林的民調最高，但是後來卻被翻轉，可見民調也會有盲點。

此前，朱立倫多次重申，3月4日補選後將開始討論總統及立委提名辦法，但朱在這場「藍綠黨魁」大戰中敗下陣來，難免使其「最佳總教練」招牌掉漆；尤其朱不斷強調「走對的路、提對的人」，但從這次南投補選所得到的教訓，以徵召模式提名老將林明溱，顯然事與願違。故未來2024立委及總統提名，是否要沿用類似機制，全黨都緊緊盯著朱立倫看。