　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／林明溱2月敗相已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

▲林明溱南投晚會。（圖／國民黨提供）

▲面對綠營氣勢凌厲的打法，林明溱顯然無招架之力。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投第二選區立委補選昨（4）日結果揭曉，外界一開始不看好民進黨候選人蔡培慧，但她最終以1925票之差，險勝國民黨候選人林明溱。對此結果，藍營大感驚訝，各方檢討聲浪紛至沓來；黨務人士坦言，其實2月初就知道林的氣勢直掉，打不起來，當時朱立倫還親自帶隊召開輔選會議，並緊急調派大軍南下馳援，可惜時間跟力道都為時已晚，關鍵點在於林明溱在位太久，被綠營猛攻「世襲父傳子」最是重傷。

針對南投第二選區立委補選，據了解，國民黨輔選要角們直到投票當天，都還認定林明溱應會險勝。未料，從下午4時開票起，林明溱幾乎一路落後，儘管雙方票數緊咬，可始終未能反超，整個競選總部陷入低氣壓。傍晚5時40分，林明溱發表敗選感言，強調這是一場「有槍有子彈」與「沒槍沒子彈」的對抗，因媒體不斷中傷抹黑，才以些微票數落敗；接著他呼籲年輕人年底立委選舉出來打拚，好好為國民黨爭一口氣。

林明溱的談話，點出不少問題。首先是媒體空戰方面，民進黨由黨主席賴清德御駕親征，他本身就自帶媒體光環，加諸指派副秘書長黃建嘉進駐南投操盤，猛攻林明溱「為子買豪宅」、「世襲父傳子」、「垃圾問題無解」、「6年去中國84次」等議題，因此不只是「有槍有子彈」，甚至堪稱「有炮有飛彈」。

反觀林明溱披掛上陣後，或許是自恃基層實力雄厚，故起初多維持傳統陸戰打法，面對綠營空軍狂轟濫炸，卻都置若罔聞，故所謂「沒槍沒子彈」，其實是他自己把槍彈收起來。黨中央輔選人士表示，其實2月初就知道林氣勢已直直掉，朱立倫親自帶隊召開輔選會議，並緊急調派大軍南下馳援，但那時黃建嘉早已被賴清德指派南下坐鎮，天天丟出爆炸性議題，林明溱陣營疲於應付，整個選戰節奏完全受制於人，所以就算國民黨從中央調人南下支援，也有點為時已晚。

再者林明溱在南投當過立委與八年縣長，家族也方實力雄厚，其選戰打法未必會與黨中央下去支援的人一致，藍營人士舉例，之前曾看見林明溱的競選小物有一些不妥的用字，會被綠營拿來做文章，想提出解方卻被拒，顯見黨中央也有無能為力之處。

▲台北市長蔣萬安、前中二選區立委顏寬恆齊赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

▲台北市長蔣萬安赴南投陪林明溱車隊掃街拜票。（圖／林明溱競選總部提供）

黨務人士直言，林明溱之所以後期民調直直落，主因是林被綠營猛攻「世襲父傳子」最是重傷，加諸其子林儒彬打著縣長特助名義，在地方上行事作風備受爭議，不少南投人對林家很有微詞，就連在地幹部也都很不滿。

林明溱敗選感言呼籲，國民黨年輕人要出來打拚。但事實上，國民黨在南投不是沒有年輕人，市議員游顥現年39歲，比72歲的林明溱整整年輕了33歲，且他並沒有不要出來打拼，反而很積極爭取補選機會。只可惜1月4日中常會，朱立倫以「時間匆促」為由，決意徵召林明溱；游顥當場發表「不能也無法與之爭」演說，遺憾地接受黨中央決定。林明溱被提名時，黨中央曾稱林的民調最高，但是後來卻被翻轉，可見民調也會有盲點。

此前，朱立倫多次重申，3月4日補選後將開始討論總統及立委提名辦法，但朱在這場「藍綠黨魁」大戰中敗下陣來，難免使其「最佳總教練」招牌掉漆；尤其朱不斷強調「走對的路、提對的人」，但從這次南投補選所得到的教訓，以徵召模式提名老將林明溱，顯然事與願違。故未來2024立委及總統提名，是否要沿用類似機制，全黨都緊緊盯著朱立倫看。

ET快訊
陸「台灣省」人大代表：缺蛋問題　統一後可以「靠大陸解決」
快訊／登山接駁車翻落山谷！　緊急救援中
悲慟！　蕭煌奇爸爸過世
輸給富邦　荷蘭重砲大讚：台灣很強
剪髮仍沒過磅失格　羅嘉翎道歉：一輩子記得0.1公斤的教訓
快訊／承德路天橋上　驚見1具男屍
幕後／2月敗相已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／陳其邁出訪日本很焦躁　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗相已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

嘆國民黨「吃虧還學不會」　游淑慧曝分析：綠營擅長打逆風選舉

北市鼓勵「毛孩認養」方案限額120份　吳沛憶批：蔣萬安政策又一場空

終結低迷士氣！　綠委稱南投補選是「關鍵一仗」：像吃了定心丸

柯文哲4／8啟動美國行！訪紐約、華府2知名智庫　談「兩岸和平台灣自主」

林明溱藍營鐵票區翻車！　馬英九重話批黨中央：這樣下去很危險

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

獨／陳其邁出訪日本很焦躁　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗相已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

嘆國民黨「吃虧還學不會」　游淑慧曝分析：綠營擅長打逆風選舉

北市鼓勵「毛孩認養」方案限額120份　吳沛憶批：蔣萬安政策又一場空

終結低迷士氣！　綠委稱南投補選是「關鍵一仗」：像吃了定心丸

柯文哲4／8啟動美國行！訪紐約、華府2知名智庫　談「兩岸和平台灣自主」

林明溱藍營鐵票區翻車！　馬英九重話批黨中央：這樣下去很危險

校園口罩令明解禁　北市教育局訂3原則1提醒

台大雲林分院　打造「分級醫療和區域合作」典範

航空股股民下滑！　星宇航終結「連7周」上升態勢

盛讚張育成實力　光芒前隊友貝森寇特：我超愛他

「in台南．無影藏」即日起徵件　人間國寶藝師陳啟村設計獎座

男發生車禍「記憶倒退10多年」　毀容失明再也不能走路

睡前喝下繼父「加料牛奶」　15歲少女慘遭性侵！醒來下體爆痛流血

不愧是大聯盟！蘇智傑、唐肇廷點名巴拿馬前4棒要注意

獨／陳其邁出訪日本很焦躁　飛機落地急連wifi...心繫這件事

火鍋吃一半撈出「脫皮老鼠」！老闆見警察到場反嗆：顧客自己放的

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

政治熱門新聞

女當選人未就職　再不來就補選

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

李四川見日本「這景象」驚喊要迎頭趕上　網：有川伯在會做得更好

林明溱藍營鐵票區翻車落馬　馬英九對黨中央撂重話

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

蘇一峰：網軍沒出征　蔡培慧反而贏了選舉

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

「拆基地台」抗議沒訊號　議員回應

幕後／林明溱2月敗相已露？黨中央大軍南下助陣失效　關鍵點曝光

更多熱門

相關新聞

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉還是五五波」

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉還是五五波」

過去曾多次準確預測台灣選舉結果的日本東京外國語大學教授小笠原欣幸分析這次南投縣第2選區立委補選的結果，認為民進黨雖已走出地方選舉慘敗後的陰霾，國民黨也知道了不要得意忘形，但這並未改變原本各方的勢力，總統選舉還是五五波的局勢。

嘆國民黨「吃虧還學不會」　游淑慧曝分析：綠營擅長打逆風選舉

嘆國民黨「吃虧還學不會」　游淑慧曝分析：綠營擅長打逆風選舉

終結低迷士氣！　綠委稱南投補選是「關鍵一仗」：像吃了定心丸

終結低迷士氣！　綠委稱南投補選是「關鍵一仗」：像吃了定心丸

林明溱藍營鐵票區翻車落馬　馬英九對黨中央撂重話

林明溱藍營鐵票區翻車落馬　馬英九對黨中央撂重話

國民黨南投立委補選「該贏沒贏」　游淑慧曝：2月就嗅到危機

國民黨南投立委補選「該贏沒贏」　游淑慧曝：2月就嗅到危機

關鍵字：

國民黨林明溱朱立倫蔡培慧

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面