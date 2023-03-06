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侯友宜視察安坑輕軌影片遭疑「說謊」　攝影本人反擊說真相

▲▼侯友宜身穿便服至安坑輕軌。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

▲侯友宜身穿便服至安坑輕軌。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者崔至雲／新北報導

南投立委補選結果出爐，藍營鐵票區慘遭翻盤，引發支持者不滿，其中新北市長侯友宜因沒現身選前之夜，被指為敗選原因之一。隨後，侯陣營發布影片表示，3日早已安排視察安坑輕軌。不料被時事評論員溫朗東發現，影片中日期是2日，且「侯陣營說3/3拍攝3/4發布，進度太快我覺得有點可疑」；但稍早市府副發言人羅婉庭除了說明真相，也回擊「剪輯師就是這麼強大，這麼高效率」。

侯友宜選前之夜當天沒有出席南投國民黨候選人林明溱會場，反而視察安坑輕軌，引發外界討論。溫朗東發文指出，「侯友宜說謊被我抓包啦！」，侯4日發了影片，配合多起新聞，說侯3日在視察安坑輕軌，言下之意，侯是忙市政因此無法到南投輔選。

但經溫朗東仔細看侯的影片內容後他表示，裡面的資訊看板顯示日期是3/2。侯的影片根本不是3/3拍的。說謊是為了卸除不輔選林明溱、內鬥朱立倫的責任。

媒體人周玉蔻也在留言處表示，「太厲害了你」，溫朗東則說，「影片剪接字幕後製這些都要時間，侯陣營說3/3拍攝3/4發布，進度太快我覺得有點可疑，就去仔細看影片」。

不過稍早羅婉婷在臉書上表示，身為攝影本人必須說明一下，3/3拍攝當天，安坑輕軌列車上跟月台的資訊顯示系統（PIDS）手機拍起來閃爍反光嚴重，所以特寫鏡頭才挑了前一天拍攝的資料畫面。待過電視台的人應該都知道什麼叫反應畫面，抑或影片剪接者為讓畫面符合圖說，加入場勘時拍攝的資料畫面或是補拍的特寫畫面，都是為了使觀眾更清楚所指的資訊，沒想到同仁用心剪接讓市民朋友更清楚對白所指的範疇，有心人士竟然故意拿來造謠。

另外，針對溫朗東指的「進度太快我覺得有點可疑」，羅婉庭也大酸，「真的很不好意思說，我們的剪輯師就是這麼強大，這麼高效率」。

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侯友宜安坑輕軌影片抓包溫朗東

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