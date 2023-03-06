分析南投補選結果　游盈隆：打亂朱立倫參選2024的佈局

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱吞敗，這也是國民黨自2022九合一大選後首場敗仗，台灣民意基金會董事長游盈隆分析這是一次短期因素主導下的選舉，候選人的表現更是重中之重，林明溱的脫序演出，也打亂黨主席朱立倫參選2024總統的佈局。

南投縣第2選區立委補選，蔡培慧以4萬5218票，打敗林明溱4萬3293票，同時這是自2008年單一選區兩票制實施後，民進黨睽違15年再度在南投攻下立委席次。

游盈隆指出，國民黨南投立委補選意外受挫，除了朱立倫，新北市長侯友宜也成箭靶。但深入去看這次補選，如果真要臚列影響選舉結果的各種遠因與近因，進而做出較客觀且科學的論斷，可以說這是一次短期因素主導下的選舉。

游盈隆表示，林明溱是影響這次選舉結果的超級變數，而林明溱身為沙場老將，為什麼過程中有那麼多令人錯愕、反感、厭惡的言行，外界一頭霧水，值得探討，但就結果論，林明溱脱序演出有如「魏延撞倒七星燈」，打亂朱立倫參選2024總統的佈局，重創朱主席黨內領導威信，加深社會對國民黨重返中央執政的疑慮。

面對敗選，朱立倫表示，「我們努力不夠，這場選戰我們沒有成功，對不起大家！」但仍感謝南投所有朋友們站出來投票，展現台灣的民主，更要感謝在基層每一位辛苦打拚的志工們、支持者，還有林明溱、縣長許淑華以及到南投力挺林明溱的每一位縣市長與民意代表，謝謝大家一起努力，大家都盡了最大的努力。