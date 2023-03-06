基層焦慮「總統提名進度」　藍委籲盡速整合非綠陣營

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，黨內整合、國民黨與非綠陣營力量的整合必須儘早進行。（合成圖／翻攝自Facebook／郭台銘、朱立倫、侯友宜）



中央社

南投立委補選失利，藍營基層對2024大選焦慮感上升。國民黨立法院黨團總召曾銘宗5日表示，提名不是快就好，國民黨應儘早進行黨內及非綠陣營的整合，一旦完成整合，總統提名自然水到渠成。

國民黨自去年九合一選舉勝選後，接連贏得嘉義市長選戰、台北市第3選區立委補選，氣勢一路高漲，不過，南投第2選區立委補選挫敗，再加上民進黨最快3月底將確定總統參選人，讓藍營基層對2024大選的焦慮感直線上升。

曾銘宗晚間接受中央社記者訪問時表示，南投補選失利對國民黨是重大警訊，面對2024大選，全黨上下必須團結一致，並且結合非綠陣營力量，才有辦法勝選。

面對民進黨3月底可能確定總統參選人，曾銘宗指出，他知道基層有焦慮，但提名不是快就好，而是要提得好，要提名能夠打贏選戰的人。國民黨的總統提名必須考量民進黨的提名時程、過去黨內提名時程，以及國民黨內與非綠陣營的整合。

曾銘宗表示，提名時程不一定要快，但是黨內整合、國民黨與非綠陣營的整合必須儘早進行。一旦國民黨內團結一致，並與非綠陣營完成整合，總統提名自然水到渠成，而這個人選也絕對能符合各方期盼。

國民黨立委洪孟楷說，他建議黨中央的整合速度要加快，不要讓支持者受到影響，可以由黨中央邀集已表態參選的人，以及民調高的人共同協商出一套機制，推出最能夠勝選的組合。國民黨現階段面對大選一定要有所動作，一方面回應各界，一方面也要能穩住支持者。

表態參選台北市大安區立委的國民黨前台北市議員羅智強表示，整合從來不是容易的事情，可以體會國民黨主席朱立倫現在面臨的萬般困難情況，南投補選失敗對國民黨是警惕也是提醒，國民黨要提名好人才，拿出好主張說服民眾。

羅智強指出，2024年選舉要有好候選人、好政見，還要政黨輪替，要做到不會只靠國民黨一黨力量，應該要團結所有在野力量。國民黨目前還是在野最大黨，相信朱立倫有智慧，會審慎處理。

黨內人士建議，無論是哪種方式，黨中央都應該要立即啟動相關徵詢程序，主動詢問所有可能的人選，了解每個人的狀況與想法，這將有助於後續提名辦法的研擬與作業。

回顧國民黨上一屆總統提名時程，中常會於2019年5月15日通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法，6月15日確定參與初選的名單，7月15日公布民調結果，由前高雄市長韓國瑜勝出，7月17日提報國民黨中常會、7月28日全國代表大會通過。