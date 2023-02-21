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哈利王子為「維安」開告英政府　破1000萬訴訟費要全民買單

英國哈利王子（Prince Harry）2020年辭去皇室職位後，全家前往美國發展。（圖／達志／美聯社）

▲英國哈利王子（Prince Harry）2020年辭去皇室職位後，全家前往美國發展。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國哈利王子（Prince Harry）2020年辭去皇室職位後前往美國發展，但他不滿英國內政部不再派警察針對他們全家返英期間進行全天候的維安行程，因此開告內政部，還稱「自己可負擔維安費用」。官司自去年至今纏訟18個月，訴訟費高達29. 6萬英鎊（約新台幣1080萬元），全由納稅人買單。

《每日郵報》的報導，哈利王子2020年辭去皇室職位後，內政部就不再派員警替哈利全家返英後的行程進行維安。而2021年就曾發生哈利王子返國參加倫敦慈善活動後，被攝影師追趕拍攝的畫面，引發了類似哈利之母黛妃（Diana, Princess of Wales）車禍事件的安全疑慮。

對此，哈利王子委任律師聲稱，哈利從出生起就因其身份被迫繼承安全風險問題，因此向法院提出內政部應重新評估必要的維安需求。而依據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）獲得的相關訊息顯示，英國政府為此案辯護已逾18個月，共花費了29.6萬英鎊，全由納稅人買單。

而倫敦警務處總部前任指揮官歐康納（John O'Connor）也批評，「期待由國家維護安全真的是非常傲慢和無理」，哈利王子只是為了虛榮心，因為沒有了維安，好像他就沒這麼重要了。

哈利王子過去聲稱，他在美國聘請私人保鏢保護，因此沒有用到英國國家資源，可是他回到英國後，私人保鏢缺乏當地員警的執法權及情報等優勢，雖然他在出席正式活動，以及借住在溫莎城堡時都有皇家專員保護，但這依然不夠，他希望他們家在返英期間能享有全天候的皇家層級戒護。

針對哈利王子「不希望花費人民納稅錢，我自己可負擔英國員警維安費用」的言論，英國政府則拒絕並聲稱，「員警並非是可供租借的槍支」。知情人士則抨擊，哈利王子一直聲稱不希望納稅人幫他付維安費，但是因為這場官司，全民早就已經被迫買單。

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