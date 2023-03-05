堅定反 「獨」促統！　李克強政府工作報告：推動兩岸和平發展

記者蔡儀潔／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議今（5）早開幕，國務院總理李克強發表任內最後一次「政府工作報告」。在未來的涉台工作，李克強指出，要堅定反 「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。相較於去年的內容，今年更加側重於促進交流合作。

▲李克強在發表政府工作報告。（圖／央視新聞）

在過去5年的工作回顧上，李克強指出，港澳台工作取得新進展。依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段；深入推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生、防控疫情、保持穩定。

台灣方面，李克強表示，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，持續推動兩岸關係和平發展。

對於未來工作，李克強指出，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」 ，堅定反 「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程；兩岸同胞血脈相連，要促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，同心共創復興偉業。

回顧李克強2022年政府工作報告的涉台部份，依然堅持一中原則和九二共識。不過，針對台獨分裂勢力措辭從「高度警惕」變成「堅決反對」，並且首次把「堅決反對外部勢力干涉」寫入。

據悉，本屆大陸全國兩會時間為3月4日至3月13日，今年適逢五年一次的大陸國家機構和全國政協換屆，包括國務院總理在內的政府和政協領導人職位將出現大調整，大陸新內閣的全體成員將在兩會亮相。