陸2023軍費為台灣11.7倍　達1兆5537億元人民幣...增幅7.2％　

記者魏有德／綜合報導

大陸第十四屆人大一次會議開幕式今（5）日上午在北京人民大會堂舉行，2023年國防預算（軍費）也終於公開。按大陸年中央財政預算報告顯示，2023年國防支出約1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），經計算後，增長幅度為7.2％，較台灣2023年國防預算5863億元新台幣高出11.7倍。

▲解放軍2023年國防預算增幅為7.2％。（圖／中國軍網）

對於外界關注的解放軍軍費增長問題，大陸全國人大會議發言人王超昨（4）日表示，軍費合理增長主要綜合考慮國防建設需求及國民經濟發展的水平而定，也是世界各國的通行做法，「中國國防費佔國內生產總值的比重多年來基本穩定，低於世界平均水平，增長幅度也是比較適度、合理。」

據了解，解放軍軍費在近五年分別為2018年1兆1070億元（人民幣，下同）、2019年1兆1898億元、2020年1兆2680億元、2021年1兆3553億元及2022年1兆4504億元，增幅分別為8.1%、7.5%、6.6%、6.8%及7.1％。

公開數據顯示，亞洲各國的2023軍費增長幅度也陸續公布，其中，南韓軍費約425億美元，不過並不包含造航母的費用，日本則是達到517億美元，增幅一口氣達到26.3％。此外，大陸在南亞最大的競爭對手印度的2023年國防預算將增至730億美元，增幅也達到13％，整體軍費擠進全球第三。