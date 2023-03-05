嘉義棒球隊出沒！鐵棍狂毆跳針罵「ㄏㄚˋ」　爆走原因超傻眼

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市西區博愛路二段與五顯街口昨(4)日中午12時38分驚傳「棒球隊」出沒，互相叫囂、互毆全被民眾拍下，警方初步了解，雙方為朋友關係，因違規紅單由誰繳納相約見面討論，結果爆發衝突，其中1輛黑色賓士懸掛的車牌號碼竟是失竊車牌，後續詳細案情正積極追查中。

▲嘉義市西區街頭出現「棒球隊」互毆、叫囂。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



警方說明，有網友上傳一段影片，只見多名黑衣男相互叫囂、飆罵，更持鐵製棒球棍毆打，員警獲報前往該處後，皆已鳥獸散，經調閱監視器後確認身分。