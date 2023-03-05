　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義棒球隊出沒！鐵棍狂毆跳針罵「ㄏㄚˋ」　爆走原因超傻眼

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市西區博愛路二段與五顯街口昨(4)日中午12時38分驚傳「棒球隊」出沒，互相叫囂、互毆全被民眾拍下，警方初步了解，雙方為朋友關係，因違規紅單由誰繳納相約見面討論，結果爆發衝突，其中1輛黑色賓士懸掛的車牌號碼竟是失竊車牌，後續詳細案情正積極追查中。

▲▼ 嘉義市西區博愛路二段與五顯街口昨(4)日中午12時38分驚傳「棒球隊」出沒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市西區街頭出現「棒球隊」互毆、叫囂。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

警方說明，有網友上傳一段影片，只見多名黑衣男相互叫囂、飆罵，更持鐵製棒球棍毆打，員警獲報前往該處後，皆已鳥獸散，經調閱監視器後確認身分。

據了解，其中1名黃姓受害者到案說明，他與打人的李姓犯嫌為舊識，因違規紅單要由誰繳納，約好見面談判，結果爆發衝突。而李男正是高雄地檢署發布的詐欺通緝犯，其駕駛黑色賓士的前後車牌，均為通報失竊的號牌。後續警方組成專案小組，循線積極追查偵辦中。

▲▼ 嘉義市西區博愛路二段與五顯街口昨(4)日中午12時38分驚傳「棒球隊」出沒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李嫌駕駛的賓士車牌為失竊車號。

ET快訊
小甜甜遭酸「胖子噁心」回擊了！　日吞20顆藥
快訊／鋼鐵人單節拿4分　創PLG新低紀錄
連千毅「砸百萬送賓士」慶生娜美！　閃照曝近況
最慘虐狗案！民宅「400具犬屍遍野」　看不見地板
17縣市亮「低溫燈號」　一天掉15°C！強冷空氣來台時間曝
快訊／林書豪半場砍13分6籃板　領航猿兩節僅拿21分慘寫聯盟
快訊／魔獸被肘擊怒動手！　半場轟14分13籃板雲豹落後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義棒球隊出沒！鐵棍狂毆跳針罵「ㄏㄚˋ」　爆走原因超傻眼

汐止彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮數百張變現

詭異！騎士遭橫向闖紅燈機車撞倒　噴飛翻滾數圈竟棄車落跑

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

永和男闖飲料店「伸手就是一拳」　老闆縮頭閃過…他曝超瞎理由！

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府滅火：即刻註銷資格

未婚妻跟軍官激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　怒退婚變單親爸

登山接駁車郡大林道墜谷8傷　1男無呼吸心跳搶救中！現場慘照曝

「阮慕驊、吳淡如」邀投資加群組　假的啦！2女慘遭騙400萬

女導遊貼人夫對唱！整車尷尬對視正宮　她喊「好大好喜歡」挨告

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

朋友倒車入庫技術不熟　他彎腰出奇招幫量距離

嘉義棒球隊出沒！鐵棍狂毆跳針罵「ㄏㄚˋ」　爆走原因超傻眼

汐止彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮數百張變現

詭異！騎士遭橫向闖紅燈機車撞倒　噴飛翻滾數圈竟棄車落跑

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

永和男闖飲料店「伸手就是一拳」　老闆縮頭閃過…他曝超瞎理由！

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府滅火：即刻註銷資格

未婚妻跟軍官激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　怒退婚變單親爸

登山接駁車郡大林道墜谷8傷　1男無呼吸心跳搶救中！現場慘照曝

「阮慕驊、吳淡如」邀投資加群組　假的啦！2女慘遭騙400萬

女導遊貼人夫對唱！整車尷尬對視正宮　她喊「好大好喜歡」挨告

快訊／團隊單節拿4分不怕！　林書豪狂砍26分領軍痛宰領航猿30分

陳冠霖年輕顏值爆表！被封史上最帥馬文才　親揭「3顆蛋蛋」真相

快訊／魔獸超狂「雙30」30分31籃板　雲豹仍輸特攻吞3連敗

泰鮮肉CP YinWar「合吃鱈魚香絲」羞炸！　被台粉熱情感動：謝謝大家愛我們

快訊／神奇！上半場一度領先40分　鋼鐵人第3節拿4分創聯盟新低

李聖傑邀嘉賓助陣「竟險被反鎖廁所」　揭《癡心絕對》第1萬次時間點

黃子鵬明戰富邦　已收到正式賽先發任務？他神秘微笑

警員執勤後返家　吃完早餐竟突然殺妻！連開5槍「行刑式爆頭」

政見生變？蔣萬安恢復「YouBike前30分鐘免費」　擬學生先實施

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

郡大林道登山接駁車翻落山谷　8人輕重傷救援中

凱迪拉克「衝超商」死者身分曝光

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

20歲騎士蛇行遭警盯上　自摔被警車重輾命危

即／北市承德路口天橋「1男倒地死亡」

小三小四大戰　男：我就風流一生

登山接駁車郡大林道墜谷8傷　1男命危搶救中

快訊／墾丁青蛙石海濱步道意外　1男踩空墜落命危

三重外送員送餐途中猝死　保齡球式連撞4車

打60分太低「影響求職」！女碩士怒告文化大學

女業務載情侶試車竟翻覆釀3傷　恐面臨巨額修車費

更多熱門

相關新聞

彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮變現

彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮變現

2月26日上午9時許，新北市汐止區新興路上某彩券行遭竊，業者表示，上午到店內開門營業時，發現櫃台刮刮樂彩券、收銀機現金遭竊。警方清查店內，發現廁所內出風口遭人破壞，懷疑竊賊由此入侵行竊，除立即通報鑑識小組到場採證，並擴大調閱被害店家周遭監視器畫面追查。

騎士遭闖紅燈機車撞倒翻滾　竟忍痛棄車落跑

騎士遭闖紅燈機車撞倒翻滾　竟忍痛棄車落跑

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

李克强最後報告不到1小時　論調謹慎溫和

獨／青春再-1！台中30年漫畫書店恐熄燈

獨／青春再-1！台中30年漫畫書店恐熄燈

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

陸今年經濟增長目標5％　專家：難度不大

關鍵字：

嘉義棒球隊鬥毆紅單影音

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

你脾氣好嗎？選一把傘測出易怒度

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面