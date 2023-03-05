汐止彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮數百張變現

記者張君豪／新北報導



2月26日上午9時許，新北市汐止區新興路上某彩券行遭竊，業者表示，上午到店內開門營業時，發現櫃台刮刮樂彩券、收銀機現金遭竊。警方清查店內，發現廁所內出風口遭人破壞，懷疑竊賊由此入侵行竊，除立即通報鑑識小組到場採證，並擴大調閱被害店家周遭監視器畫面追查。

▲汐止區林姓慣竊因缺錢吸毒爆竊彩券行，短短不到一天就遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

被害店家清點財損，店內遭竊現金約1萬元新台幣，及各類型刮刮樂包含100、200、300、500元各式面額共數千張不等，粗估財損達新台幣70萬元。警方組成專案小組積極追緝下，鎖定一名26日凌晨3時騎乘普重機車行竊之林姓男子（44歲）涉嫌，當天向該管士林院檢聲請拘票、搜索票獲准後，並於27日凌晨發起逮捕行動。

警方持搜索票、拘票，至汐止區汐萬路一段333巷某公寓3樓林嫌住處搜索，執行過程中林嫌見警方上門，即自住家窗戶攀爬往頂樓逃逸，導致左手中指肌腱撕裂，警員聽聞屋內往頂樓有逃竄聲響，便持甩棍奔上頂樓追捕，林嫌自知難逃法網，加上左手出血相當狼狽，當場趴下遭警方逮捕，警方也立刻呼叫救護人員到場協助就醫。

警方於林嫌之住處搜索，當場起獲10元硬幣76枚、50元硬幣84枚及面額100元刮刮樂1971張（含已刮未兌換97張）、面額200元刮刮樂446張（含已刮未兌換252張）、面額300元刮刮樂44張（含已刮未兌換23張），但離奇的是所偷數百張，獎額較高售價500元的刮刮樂全部憑空消失，警方懷疑他已全部刮完兌換現金花用。





但林男辯稱，他刮了半天兌獎只換到2-3萬元，但警方對此說法存疑。加上林男有吸毒惡習，警方研判他是缺錢購毒才會趁夜入侵彩券行，竊取容易兌獎變現的大批刮刮樂彩券，警詢後依加重竊盜罪，將林男移送士林地檢署偵辦。

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