嘉義中埔「春嬉風鈴」八掌溪畔登場　花下市集＋音樂打造悠閒左岸

▲中埔鄉公所於八掌溪畔舉辦特色市集 、音樂表演及知名歌手團體。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市八掌溪畔3月初黃花銅鈴木盛開，近幾年花況好時都有不少民眾前往拍照取景，中埔鄉農會數年前推出春嬉風鈴系列活動，贏得不少對活動認同的支持聲浪，去年底農會總幹事李碧雲轉戰中埔鄉公所，今年更趁勝追擊在3月的第一個周末兩天休假配合今年盛開花況推出特色市集，中埔鄉公所與中埔鄉農會攜手合作3/4至3/5日的特色市集、花卉裝置藝術、夜間燈光秀及煙火施放等，充分提供縣市民眾在後疫情時代有舒壓散心的好地方。

嘉義縣市八掌溪畔及中埔鄉仁義路上近幾年盛開的風鈴木往往吸引眾人目光的目光，每逢花期也成為民眾來到中埔賞花熱潮，2017年時任中埔鄉農會總幹事的李碧雲開始春嬉風鈴活動辦理，數年來幾次風鈴花盛放，也成功打造推廣賞花美景也兼具悠閒散步聽音樂的場域。



李碧雲表示，河濱公園是一處很適合辦理活動的地點，在大約十年前就萌生這樣的想法，種種原因終將在這黃花盛開的多年後達成夢想，也希望這場活動不只是開始，更希望能讓這處美麗的地方持續成為鄉親休閒的好去處。

▲中埔鄉公所於八掌溪畔舉辦特色市集 。（圖／記者翁伊森攝）

李碧雲表示，這次活動最大亮點是3月4日晚間八掌溪畔的中高空煙火秀，民眾由河濱公園望向忠義橋側，美麗的煙火即將點亮中埔璀璨的夜空。活動還邀請AKB48熱舞表演、Just Jazz佳世爵世樂團、金曲獎歌后朱海君、台南藝術大學弦樂表演等陣容堅強的團隊帶來精彩的演出。



為期2天的活動招募了近百攤特色市集，包含文創、美食外，更規劃了一區中埔特色咖啡區，讓參觀的民眾在優美的環境下喝咖啡，感受不一樣的悠閒氛圍；裝置藝術則以著色牧草球、車輪及棉繩等，搭配花藝佈置，營造整體繽紛多彩的視覺，搭配夜晚的燈光投射，活動由白天串連到晚上，呈現河濱公園不一樣的迷人景色。