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嘉義「食來運轉之產銷履歷玩fun趣」開幕　縣長：盼取得市場信任

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕，以市集、展觀等多元方式吸引人氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉農會舉辦「食來運轉之產銷履歷玩fun趣」活動為期四天，2日上午縣長翁章梁會同立委陳明文、中埔鄉農會總幹事李碧雲與農民朋友在中埔穀倉農創園區一同歡慶開幕。翁章梁表示，產銷履歷就是農產品的身分證，是與消費者產生信任關係重要的一環，也是現代農民的必要裝備，今天的活動主要在推動與宣導產銷履歷的用途，讓農產品現代化，取得市場信任。

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔穀倉農創園區於2022年1月29日開張，該農會金蘭分部設立其中，因此被冠上「最美農會」美譽，位於阿里山公路線上，是很多前往阿里山的旅客必經之路，主辦單位在展期間規劃多元節目，除常設展館包括穰穰直賣所、穰穰綠廊道餐廳、台灣檜木館、殼倉美術館、星巴克穀倉門市、金蘭辦事處、兒童遊憩館、穰穰公車，還安排好好玩嘉年華，有快樂小小達人體驗趣、在地市集、樂火樂團、互動魔術、歡樂氣球人、鐵肺女薩克斯風手演奏、中國宮廷古典戲法、五花大綁仙人逃脫術、生炒米花秀，相信能帶給所有遊客難忘的假期。

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

穰穰直賣所內有嘉義縣農業共同品牌「嘉義優鮮」專區可選購，讓前來嘉義的旅客買好買滿，縣府輔導農民推出具產銷履歷及無毒的產品，將嘉義縣的美好滋味帶回去與家人一同分享，目前星港澳的海外民眾還能透過台灣好農國際館訂購嘉義優鮮新鮮農漁產，等待3到5天時間就能品嘗來自嘉義的新鮮。

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 食來運轉產銷履歷玩fun趣開幕。（圖／記者翁伊森翻攝）

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